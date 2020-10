Algérie: Visite du membre du PCC - Evaluation de la coopération entre les deux pays

Alger — Les rencontres tenues entre la partie algérienne et le membre du bureau politique et directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du parti communiste chinois (PCC), Yang Jiechi, dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, ont permis d'évaluer la coopération entre les deux pays liés par une amitié "historique" et des relations de coopération "solides", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

Lors de sa visite officielle de deux jours (10 et 11 octobre) en Algérie, le responsable chinois a été reçu par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, précise la même source, ajoutant que ces rencontres "ont permis aux parties algérienne et chinoise d'évaluer la coopération entre les deux pays qui sont liés par une amitié historique et des relations de coopération solides, promues en 2014 au rang de Partenariat stratégique global, et d'examiner les moyens de les développer dans le cadre de l'initiative chinoise "La ceinture et la route ", notamment après l'adhésion de l'Algérie à celle-ci en septembre 2018.

Les deux parties ont saisi cette occasion pour examiner les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en sus de la poursuite de la coordination et la solidarité entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.

Par ailleurs, le président de la l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), Wang Xiaotao qui accompagne M.Yang, a tenu une séance du travail avec secrétaire général du ministère des affaires étrangères, M. Chakib Rachid Kaïd.

Lors de la visite du membre du bureau politique et directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du PCC, un accord de coopération économique et technique a été signé portant sur un don de 100 millions Yuan pour le financement des projets de coopération entre les deux pays.

Accompagné du président de la CIDCA, Wang Xiaotao , M. Yang Jiechi avait entamé samedi une visite officielle en Algérie.La visite de M. Xiaotao s'inscrit dans le cadre des visites mutuelles qu'effectuent les responsables des deux Etats dans le but de renforcer et promouvoir les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Chine.