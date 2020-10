Algérie: Zones d'ombre - Accélérer les projets d'électrification et d'approvisionnement en gaz

Illizi — Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a mis l'accent, dimanche à Illizi, sur la nécessité d'accélérer la réalisation des projets d'électrification et d'approvisionnement en gaz naturel dans les zones d'ombre.

"Il appartient d'hâter la concrétisation de tous les projets de raccordement aux réseaux d'électrification et de gaz naturel, notamment au profit des zones d'ombre, en tant que leviers de développement et d'amélioration du cadre de vie du citoyen", a affirmé le ministre, lors de la troisième et ultime journée de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya.

Cette démarche s'inscrit, a-t-il dit, parmi les priorités du plan d'action du gouvernement et intervient en application des recommandations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant impulsion des projets de développement dans ces régions, notamment en matière de raccordement aux réseaux d'énergies.

M.Attar a signalé que son département a recensé, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, plus de 8.000 zones d'ombre à échelle nationale, en quête d'alimentation en électricité et gaz.

Il a fait état, dans ce cadre, du déblocage des financements nécessaires à la réalisation ou le parachèvement des projets de raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz dans les zones d'ombre de la wilaya d'Illizi, notamment celles ayant accusé un retard dans l'exécution des projets en raison de contraintes financières.

La wilaya d'Illizi enregistre un taux de couverture en électricité de plus de 90%, contre un taux de 52% pour la couverture en gaz naturel avec 9.000 branchements de gaz.Le ministre de l'énergie a donné, au village de Fadhnoune (100 km d'Illizi), classé zone d'ombre, le coup d'envoi du projet de réalisation d'un poste de détente de gaz, appelé à alimenter 140 foyers en gaz naturel et contribuer à la production électrique en substitution au carburant.

A Bordj El-Haouès (270 km Sud d'Illizi), la délégation ministérielle a suivi un exposé technique sur le projet d'alimentation en gaz naturel de 1.200 foyers, à la faveur d'un réseau de distribution de 28 km.

B.Attar a donné instructions pour accélérer la réalisation de ce projet appelé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population de cette région frontalière.

A Djanet, le ministre a inauguré une centrale électrique dotée de deux turbines à gaz (17 et 34 mégawatts), ayant généré 39 emplois, dont quatre permanents et appelée à accroitre les capacités de production d'électricité et à améliorer l'alimentation continue en la matière de cette wilaya déléguée.

Le ministre a aussi inspecté une centrale électrique photovoltaïque de 3 mégawatts, avant de s'enquérir d'une étude visant l'augmentation de sa capacité à 4 Mégawatts.Il a, dans ce cadre, mis en avant l'importante stratégie que revêt ce projet retenu au titre de la consolidation des perspectives de production de l'énergie électrique à la faveur de l'exploitation des énergies renouvelables par souci de diversifier les ressources de l'énergie électrique.

M.Attar a réaffirmé l'importance d'orienter l'électricité, en priorité, aux activités agricoles et industrielles, en tant que secteurs générateur de richesses et créateurs d'emplois.Le ministre doit présider, au terme de sa visite de travail de trois jours dans la wilaya, une réunion du comité de pilotage.