Angola: L'État angolais perd près de 24 milliards USD - Dit le Président de la République

Luanda — L'Etat angolais a perdu, ces dernières années, avec la politique de dilapidation du trésor, "environ 24 milliards de dollars US", comme l'a déclaré le Président de la République, João Lourenço.

Selon le chef de l'Etat angolais, qui s'exprimait dans un entretien accordé au Wall Street Journal, auquel l'ANGOP a eu accès dimanche, cette valeur figure dans les processus d'enquêtes patrimoniales menée par le Service national de recouvrement des avoirs du Bureau du procureur général (PGR, sigle en portugais).

João Lourenço, dont la première partie de l'interview au journal américain vient d'être publiée, détaille que 13, 515 milliards ont été illégalement retirés par le biais de contrats frauduleux avec la compagnie pétrolière Société nationale des hydrocarbures d'Angola (Sonangol), 5 milliards à travers le Société de commercialisation de diamants d'Angola (Sodiam) et l'Entreprise nationale de diamants d'Angola (Endiama) et les 5 milliards restants par le biais d'autres secteurs et sociétés publiques.

Concernant les chiffres concrets de la lutte contre la corruption et ses résultats, le Président a déclaré que quatre milliards deux cent trente-deux millions trois cent vingt mille dollars américains (4 232 320 000,00 USD) est la valeur, à ce jour, des biens meubles et immeubles saisis dans le pays.

Cela comprend des biens tels que des usines, des supermarchés, des bâtiments, des propriétés résidentielles, des hôtels, des participations dans des institutions financières et dans plusieurs sociétés rentables, en plus des fournitures d'électricité et d'autres actifs.

Le Président de la République a également révélé que le Service national de recouvrement des avoirs du PGR avait demandé à ses homologues à l'étranger de saisir ou confisquer des avoirs et de l'argent d'un montant de cinq milliards quatre cent trente-quatre millions et cent mille dollars ( 5 434 100 000,00), à savoir en Suisse, aux Pays-Bas, au Portugal, au Luxembourg, à Chypre, à Monaco et au Royaume-Uni, «une liste qui tend à s'étendre».

Dans l'interview, le Chef de l'Etat a déclaré que l'Etat angolais avait récupéré, en espèces, deux milliards sept cent neuf millions sept mille huit cent quarante-deux dollars et quatre-vingt-deux (2.709.007.842,82) et deux milliards cent quatre-vingt quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars (2.194.999.999,00) en matière d'immeubles, usines, terminaux portuaires, stations de télévision et de radio, en Angola, au Portugal et au Brésil.

Toujours sur le plan économique, objet principal de cette belle interview avec le journaliste Benoit Faucon, João Lourenço dit qu'il prévoit de faire coter Sonangol à des bourses telles que New York, Londres ou la Chine, peu après sa restructuration.

Dans un autre volet de l'entretien, le Président de la République a admis que Covid-19 était venu imposer, à l'Angola, une réduction jusqu'à 50% de la présence des travailleurs dans les usines, et limité la mobilité des personnes et des marchandises entre les différents points du territoire angolais, pour une période de plus de six mois.

Ce fait, a justifié le Chef de l'Etat angolais, a conditionné négativement la diversification de l'économie, comme, «en effet, cela s'est produit avec la plupart des pays».

Cependant, dans l'interview, plusieurs autres sujets ont également été abordés, comme le défi d'améliorer l'environnement des affaires en Angola et l'intérêt des grands opérateurs pétroliers pour l'offshore angolais.

Ces sujets et bien d'autres seront abordés par le Wall Street Journal dans les prochaines éditions.