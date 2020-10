Cote d'Ivoire: Meeting désobéissance civile - Mamadou Koulibaly et Gps tiennent le même langage de l'union

Le meeting de l'opposition ivoirienne a vu se succéder au pupitre plusieurs leaders des partis et mouvements qui la constituent, le samedi 10 octobre 2020, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau.

Lors de son adresse au meeting de l'opposition politique ivoirienne, le samedi 10 octobre 2020, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau, le fondateur de Liberté pour la démocratie et la République (Lider), Mamadou Koulibaly, parlant d'Alassane Ouattara, candidat du Rhdp à l'élection présidentielle du 31 octobre, l'a présenté comme celui qui a semé les germes de la division en Côte d'Ivoire, il y a de cela trente ans.

«Lorsqu'il est arrivé, il y a trente ans de cela dans notre pays, qu'il a voulu par un coup d'État prendre le pouvoir, le peuple ivoirien s'est levé, il lui a imposé la constitution et il n'a pas pu prendre le pouvoir.

C'est le président Henri Konan Bédié qui a pu prendre le pouvoir en ce moment là. Ce jour là, le peuple était uni.

Le peuple avait parlé d'une même voix, il fallait que la constitution soit respectée, elle a été respectée. Quand plus tard, il a voulu se venger, il a divisé le parti unique qui a éclaté en morceaux pour être affaibli. C'est son art : diviser pour régner.

Quand la voie lui a été barrée et qu'il n'y avait pas d'issue pour être président, il a divisé la Côte d'Ivoire en deux.

C'est son art : diviser pour régner. Quand il est arrivé président de la République, pour régner tranquillement, il s'est mis à diviser tous les partis politiques de l'opposition. C'est son art : diviser pour régner.», a-t-il signifié.

Face à cela, il a encouragé à l'union. Car pour lui, "Un peuple uni, jamais ne sera vaincu". «Du fond de ce stade Félix Houphouët-Boigny, que vos voix puissent monter au firmament, traverser le Plateau et rejoindre Alassane Ouattara là où il est pour qu'il entende qu'un peuple uni, jamais ne sera vaincu.», a-t-il soutenu.

C'est dans cette même volonté d'union que s'est inscrite l'intervention de la représentante de Générations et peuples solidaires (Gps), Naminata Koné Épouse Zié. «Peuple de Côte d'Ivoire, nous voilà face à notre destin.

Allons nous regarder notre cher pays partir en déliquescence ? Non ! Allons nous être complices de cette forfaiture que représente ce coup d'État constitutionnel ? Je dis non. Chers frères et sœurs, embouchons la trompette de l'unicité pour faire barrage à la forfaiture. Entonnons le refrain de la délivrance.

Et ce, dans le pardon et la réconciliation. C'est dans l'union que nous vaincrons.», a-t-elle déclaré. Et d'ajouter que le mouvement fondé par l'ex président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro s'engage et compte sur la non tenue de la présidentielle qu'elle a qualifiée d'élection de la honte.