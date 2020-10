Cote d'Ivoire: Présidentielle/Anonkoua-Kouté - Un conseiller du Premier ministre appelle les populations à tourner le dos à la violence

Evariste Niango s'est rendu le samedi 10 octobre 2020 à Anonkoua-Kouté, un village de la commune d'Abobo. Au nom du conseiller du Premier ministre chargé du développement des villages atchans, il a appelé les populations à tourner le dos à la violence.

Il a effectué cette visite pour porter le message du chef du gouvernement, Hamed Bakayoko suite aux événements de janvier et février 2011 qui ont secoué Le gros village d'Andokoua, endeuillant des familles et causant d'importants dégâts matériels

.« Chers parents, chers femmes et jeunes, je suis venu vous réitérer au nom du conseiller du Premier ministre, chargé du développement des villages acthans,

Antoine Dibi Djaman, le message de compassion et de solidarité du gouvernement pour les évènements douloureux de 2011. Le gouvernement est à vos côtés. Inscrivez-vous dans la paix. Dites non à la violence », a lancé le représentant du conseiller.

Poursuivant, il a indiqué : « Le 31 octobre 2020, conformément aux dispositions constitutionnelles, se déroulera l'élection présidentielle qui permettra de désigner le futur chef de l'Etat de Côte d'Ivoire »

A l'en croire, à l'approche de cette échéance, l'on voir de sombres nuages s'amonceler dans le ciel ivoirien. C'est d'ailleurs pourquoi, il a invité les populations à la « cohésion sociale, au vivre ensemble et surtout en union de prière ».

Le chef du village d'Anonkoua Kouté, Antoine Edouard Dogoua Akéo s'est réjoui de cette initiative et a promis assurer le relais.

« Nous devons comme un seul homme nous engager dans le dialogue et la prière pour que la violence et la belligérance s'éloignent définitivement des cœurs, des esprits, des bouches et des plumes avant, pendant et après l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020.

Nous voudrions assurer notre disponibilité et notre collaboration en tant que chefferie dans la sensibilisation des fils et filles de la Côte d'Ivoire en général et de notre village en particulier à la paix et à la cohésion sociale », a-t-il dit.

Les chefs de communautés vivant à Anonkoua Kouté (Malinké, Wê, Mossi...) ont tous décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation et la solidarité pour que la paix règne durablement dans leur village.