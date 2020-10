Congo-Kinshasa: DDC - Jean-Marie Ingele Ifoto met le cap sur 2023

A la « Dynamique pour la Démocratie au Congo», DDC en sigle, les regards sont désormais tournés vers les prochaines élections dans le pays, prévues en 2023 conformément au cycle électoral.

En effet, pas plus tard que le vendredi 9 et le dimanche 11 octobre 2020, l'Autorité morale de cette formation politique, le Député national Jean-Marie Ingele Ifoto, a initié une mission d'évaluation et de relance des activités du parti sous la coordination de Germain Ngoma, chargé de superviser l'évolution de leurs actions politiques dans la Ville-province de Kinshasa. Trois points résument donc les intérêts dégagés par tous ces engouements politiques : la conquête des élections de 2023, le développement des idées politiques sur un domaine vaste de la gouvernance ainsi que la communication efficace à un électorat de plus en plus concerné.

La première action menée par Ingele Ifoto a été la tenue d'une réunion avec les chefs d'antenne des districts de Kinshasa, ce vendredi 9 octobre 2020 au siège du parti situé dans la commune de Kinshasa. A cet évènement, il y a lieu de signaler une adhésion massive de nouveaux partisans à la vision de ce leader politique en qui ils éprouvent une reconnaissance sans faille dans sa carrière politique.

En second lieu, hier dimanche 11 octobre 2020, l'Autorité morale de la DDC a instruit l'organisation d'une matinée politique d'information et de formation au bénéfice des fédérations de Makala, avec ses deux composantes, sous le format « A l'école du savoir ». Réparti en deux, le premier module concerne les éléments clés du processus de démocratisation interne, l'évaluation de ce processus et le comportement de la Dynamique pour la Démocratie au Congo. Ceci aura permis aux partisans de ce mouvement politique d'expérimenter la politique de participation et le développement des plateformes dans le contexte de gouvernance d'un pays.

Quant au deuxième module, il est centré sur le recrutement de nouveaux secteurs. Se référant sur la nécessité à diversifier les actions du parti en vue de stimuler la croissance, Germain Ngoma a démontré la volonté de l'Honorable Ingele Ifoto, à travers une vision collective, de s'assurer d'une victoire dans un futur proche. Ainsi, il a exhorté ses camarades au travail immédiat pour atteindre les objectifs.

Pour sa part, Willy Kisantu, un des hauts cadres du parti, a partagé dans son exposé la stratégie de développer une communication par la formulation des messages persuasifs afin de répondre au besoin des partisans désireux de se joindre à eux. Au terme d'une série des questions-réponses avec les "convives", Germain Ngoma a procédé à l'installation de 4 nouvelles fédérations dans la commune de Makala avec l'objectif d'accroître la capacité de compétitivité et de victoire aux élections par l'élargissement de la base électorale.