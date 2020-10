Madagascar: Sénatoriales - Le MMM en trouble-fête

Les candidats ont traîné les pieds durant la première semaine du dépôt de candidatures. Tandis que les concurrents se bousculent auprès des bureaux des Ovec.

L'affluence des candidats aux sénatoriales s'accélère durant les trois derniers jours. La situation a évolué auprès des Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures(Ovec) des provinces. La réalité a montré que l'« Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina » (IRD) aurait pu faire cavalier seul après le boycott de l'opposition de s'abstenir aux sénatoriales, le scénario a changé. Des candidatures « imprévues » apparaissent à quelques jours de l'expiration de dépôt de dossiers.

L'entrée en scène du parti MMM semble une grande surprise de la course. C'est durant la deuxième semaine du dépôt de candidatures que le parti de Hajo Andrianainarivelo a rejoint les bureaux des Ovec. Le parti frappe fort à Toamasina en faisan t connaître ses candidats composés d'anciens parlementaires et des politiciens ayant des acquis indéniables dans les affaires publiques. Le parti s'apprête à déposer les candidatures pour Antananarivo et Toliara ce jour, selon une source concordante.

À l'exception d'Antsiranana et d'Antananarivo, les quatre autres provinces disposent désormais des listes de candidats. Bien que les listes du parti au pouvoir IRD aient ouvert les jeux sur le dépôt de candidatures à la course à l'hémicycle du Palais de verre d'Anosikely, le parti « Malagasy miara-miainga » (MMM) a dévoilé au grand jour qu'il est aussi prêt à briguer les sièges au futur Sénat.

Initiative

Dans les rangs de l'IRD, la candidature des prétendants bien connus dans la sphère politique justifie son initiative de scruter attentivement les candidats à présenter aux sénatoriales. La sélection des personnalités de tous horizons, dont des opérateurs, des enseignants, d'anciens hauts employés de l'État, des maires en exercice qui disposent plus de « notoriétés » auprès des électeurs d'une part, ainsi que d'amples connaissances requises au poste à la Chambre haute reflète déjà pour le parti, à quel point les sénatoriales représentent une affaire sérieuse.

La rupture des relations entre Andry Rajoelina et Hajo Andrianainarivelo serait-telle consommée? Ainsi, le choix des deux partis de prendre chacun son chemin suscite beaucoup d'interprétations.

Pour le parti MMM et la coalition IRD, la présence d'un important nombre d'élus aux communales qui compose le collège électoral constitue la motivation majeure aux sénatoriales. Le potentiel sur le plan politique que dispose le MMM s'avère être une garantie sur l'accession de ses candidats au Sénat. Tandis que pour l'IRD, sa position est claire. Le fait pour le parti au pouvoir de posséder la majorité au sein des mille six cent quatre-vingt-quinze communes serait une voie pour briguer de maximum de sièges au Sénat. Serait-il possible que le MMM prendra le relais d'assumer le rôle de l'opposition durant la nouvelle forme de la Chambre haute? Les froides relations entre le leader du parti et le Chef de l'État durant la période de la crise sanitaire pourraient justifier ce scénario, estiment certains observateurs.