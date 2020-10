Madagascar: Banque - Allègement des taux pour les particuliers

Reprise. Les banques primaires rivalisent d'argumentation pour soulager les finances des ménages avec le retour progressif de la situation à la normale après des mois de confinement.

« Un crédit à taux particulièrement allégé a été mis en place dans notre établissement avec un traitement de dossier simplifié et disponible jusqu'à la fin du mois prochain » indique les responsables de la société générale.

Après le lancement de connect, une application mobile et web et la solution de paiement sans contact, la Société Générale a récemment innové et dévoilé un nouveau package de produits de banque au quotidien destinés à ses clients particuliers.

« Actuellement, nous entrons dans une ère post-pandémique, un moment très important pour la reprise de nos activités quotidiennes. Afin de contribuer le plus possible aux attentes, des solutions pour les imprévus ou les cas d'urgence ou encore pour les études des enfants ont été mises en place » rajoute la Société Générale. Une façon pour l'établissement de proposer une palette de conseils et de solutions financières sur mesure pour les clients particuliers .