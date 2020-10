Sénégal: Restauration des plages de Saly - Les travaux livrés en décembre prochain

La fin prochaine des travaux de restauration des plages de Saly devrait redonner du rythme au secteur du tourisme éprouvé par les effets de l'érosion côtière. C'est la conviction du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, qui était, vendredi, en visite à la station balnéaire.

Les travaux de restauration des plages de Saly seront réceptionnés en décembre, deux ans après leur lancement par le Président Macky Sall. Des ouvrages qui, de l'avis du ministre du Tourisme et des Transports aériens, en visite sur le site, vendredi, devraient participer à la relance du tourisme dans la station balnéaire.

«La récupération et la protection des plages de Saly aura un impact important, d'abord sur les touristes.

Cela veut dire que le consommateur, le touriste local mais également étranger, va être attiré par la plage. Ensuite, pour les investisseurs dont l'une des grandes demandes exprimées lors du Salon Top Reza, à Paris, l'année dernière, était la récupération des plages.

Aujourd'hui, nous avons des investisseurs dans le secteur touristique, hôtelier notamment, qui vont revenir pour réinvestir dans la zone», a déclaré Alioune Sarr.

Il a rappelé que lors de sa précédente visite, effectuée l'année dernière, le spectacle qui s'offrait à ses yeux renseignait sur l'état de dégradation du site, avec l'érosion côtière qui avait fortement dégradé la plage et beaucoup d'hôtels avaient cessé leurs activités.

Une dégradation de la plage aux conséquences désastreuses puisqu'elle impactait négativement sur l'activité hôtelière et touristique mais aussi sur tout l'environnement autour du secteur. Une situation qui sera bientôt dépassée au grand bonheur des acteurs dont l'activité sera relancée.

«Si nous combinons ces éléments et la stratégie du tourisme et des transports aériens que le ministère est entrain de mettre en œuvre, mais également l'excellent travail fait par l'Aspt pour attirer les Sénégalais vers les destinations du pays, nous pouvons considérer qu'avec ce travail à Saly, nous sommes dans une excellente dynamique pour nous permettre de faire du tourisme le levier essentiel pour notre économie», a-t-il déclaré.

Le ministre a remercié et félicité la Banque mondiale, partenaire technique et financier dans ce projet, et l'Apix qui en est le maitre d'ouvrage délégué.

Selon son directeur général, Mountaga Sy, les travaux ont permis de restaurer les plages en un temps record sur un linéaire fonctionnel de 7 kilomètres avec 4,5 km de rechargement avec la réalisation de 12 brise-lames et 7 épis pour retenir les vagues.

«Nous avons le plaisir de rendre une copie propre en faisant visiter ce travail au ministre du Tourisme et des Transports aériens. Cela consacre, de manière définitive, le retour de Saly dans son rôle et son propre étendard de tourisme balnéaire de la sous-région», a-t-il dit.

La Sapco, structure qui gère la station balnéaire, a aussi reçu les félicitations du ministre. Babacar Mbengue, son directeur des Systèmes d'informations, a rappelé la parfaite collaboration entre acteurs qui a prévalu dans le processus ayant abouti à ce résultat.

«Ce qui est aussi important dans ce projet, c'est que durant tout le déroulement des travaux, ce projet a été fait avec l'ensemble des acteurs touristiques.

Bien qu'étant des travaux qui pouvaient gêner les activités dans la station (les plages fermées et un manque à gagner pour les hôteliers et les antiquaires), on s'est arrangé à ce que ces perturbations ne puissent pas ralentir l'activité économique sur la station», a dit M. Mbengue. Les acteurs impactés ont été indemnisés pour près d'un milliard de FCFA.