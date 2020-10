Madagascar: Environnement - L'Unité de Lutte Contre la Corruption en marche

Un atelier de renforcement de capacité des agents forestiers sur l'intégrité et la circulation des produits forestiers a lieu vendredi à l'OLEP à Ambatobe.

Il est co-organisé par la direction de l'Unité de lutte contre la corruption, la Direction des Aires protégées des Ressources naturelles renouvelables et des écosystèmes et de la Direction régionale de l'Environnement et du développement durable d'Analamanga.

Une trentaine d'agents forestiers et OPJ (Officier de Police Judiciaire) forestiers de la région dont des chefs de cantonnement d'Ankazobe, de Manandriana, d'Avaradrano et d'Atsimondrano ont pris part à cette manifestation, «qui vise à améliorer le contrôle forestier lors des contrôles routiers» selon les propres termes du directeur de l'Unité de lutte contre la corrup tion (ULC ), le Commissaire divisionnaire principal Elutin Razafiarison. Cette rencontre soutenue par LalaharinjivaTahiry et James Ramarosaona respectivement directeur de cabinet et Conseiller de Mme la ministre Vahinala Raharinirina a mis en exergue l'opérationnalité de l'ULC, une nouvelle structure au sein du Ministère de l'Environnement et du développement durable (MEDD).

En clair, l'ULC est rattachée directement au Ministère chargé de promouvoir la pratique de la bonne gouvernance au sein du Ministère, ayant comme mission de centraliser toutes les doléances parvenues au ministère.