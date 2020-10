Nigeria: Buhari appelle au calme

Le président s'est engagé à mettre un terme aux violences policières à l'origine des manifestations populaires ayant secoué certaines grandes métropoles du pays.

Muhammadu Buhari promet de réformer la police. Dans un Tweet publié vendredi dernier, le président nigérian a invité la population au calme après deux jours de manifestations visant la Brigade spéciale fédérale de lutte contre les vols (Sars), accusée d'arrestations illégales, de torture et de meurtre. « J'ai rencontré à nouveau l'Igp ce soir. Notre détermination à réformer la police ne doit jamais être mise en doute. Je suis régulièrement informé des efforts de réforme en cours pour mettre fin aux brutalités policières et aux comportements contraires à l'éthique, et faire en sorte que la police soit pleinement responsable devant la population », a-t-il twitté.

En effet, les grandes métropoles du Nigeria, à l'instar d'Abuja et de Lagos sont secouées depuis plusieurs jours par des manifestations de jeunes mobilisés dans les rues pour dénoncer les abus dont ils sont victimes de la part de cette unité de la police fédérale. Ce mouvement de contestation a été lancé sur les réseaux sociaux, suite à la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la Sars molestant à mort un homme dans la ville d'Ughelli. Mais, les autorités nigérianes ont nié l'authenticité de ladite vidéo et interpellé son auteur. Vendredi dernier, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour repousser des manifestants qui dénonçaient la brutalité de la Sars, chargée de réprimer les vols et les braquages. En plus, les manifestants dénoncent également d'être l'objet de rackets et d'extorsions de fonds de certains éléments de la police.