Cote d'Ivoire: Journée internationale de la jeune fille - Le Rotary club Abidjan Massina et la Plamfe Côte d'Ivoire ensemble pour une action conjointe

document

La Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, célèbre la Journée internationale de la jeune fille, ce dimanche 11 octobre 2020. C'est une journée de mobilisation internationale autour des Droits de la Jeune fille. Cette journée met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes filles.

En effet, depuis le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré dans la résolution 66/170, le 11 octobre "Journée internationale de la jeune fille", qui consacre la reconnaissance des Droits des Filles. Ainsi, depuis 2012, à côté de la Journée Internationale de la Femme (Jif) célébrée le 8 mars, on célèbre également, la Journée Internationale de la Jeune Fille, tous les 11 octobre.

Pour le Rotary club Abidjan Massina, les Droits des Femmes adultes commencent par la reconnaissance des droits des jeunes filles. Cette journée est une occasion pour lutter contre la déscolarisation, l'excision, les mariages et grossesses précoces, le trafic et les pires formes d'exploitation de la jeune fille qui constituent des freins à leur éducation et à leur émancipation.

Les rapports des Nations unies montrent qu'investir dans le potentiel d'une fille constitue un levier d'émancipation qui permet le développement de toute sa communauté, de son pays, et lui permet d'accéder à l'indépendance financière.

Si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde travailleur de demain, en étant mères, chefs de famille, entrepreneures, mentors et dirigeantes politiques. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet de défendre leurs droits aujourd'hui et de leur assurer un avenir plus équitable et plus prospère.

Nous devons briser les barrières posées par les pesanteurs socio-culturels car en tant qu'entrepreneurs, innovatrices et initiatrices de mouvements mondiaux, les filles créent un monde pertinent pour elles et pour les générations futures.

Il a été démontré que l'autonomisation des femmes stimule la productivité et la croissance économique. Ces journées sont aussi l'occasion pour tous d'organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation de ressources en faveur de la jeune fille.

Près de 20 ans, après la Déclaration des Nations-Unies relative à la Jeune Fille, tout porte à croire que l'action demeure la seule alternative. Nous avons besoin d'une société où la jeune fille peut profiter de tous ses droits, comme mener une vie débarrassée de toute violence, aller à l'école et terminer sa scolarité, choisir quand et avec qui se marier et bénéficier de revenus identiques pour un même travail.

Cette célébration a pour but de contribuer à l'amélioration des perspectives d'avenir laissées aux jeunes filles et de sensibiliser l'opinion aux inégalités dont elles subissent à travers le monde en raison de leur sexe.

Au cours de cette journée, nous aurons une action conjointe du Rotary Club Abidjan Massina et la Plateforme Mondiale des Femmes Entreprenantes Côte d'Ivoire (Plamfe Côte d'Ivoire) pour magnifier cette journée à l'Université Charles-Louis Montesquieu, située dans la commune de Cocody.

Le résumé de toutes ces initiatives en faveur de la Jeune Fille, c'est créer un cadre favorisant la poursuite de ses études et lui donner le goût des études supérieures afin de peser dans les instances de décision.

Désirée DJOMAND

Présidente du Rotary club Abidjan-Massina