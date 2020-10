Togo: De nouveaux ouvrages marchands aux populations de Koundjouaré grâce à l'ANADEB

Les commerçants de Koundjouaré (préfecture de Kpendjal) et ses environs ont de nouveaux hangars pour les abriter dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. C'est depuis le 25 Août 2020, où a eu lieu la cérémonie de remise de ces ouvrages dits marchands, de la part de l'Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB), par le biais de son Antenne régionale des Savanes.

Ces travaux, financés à hauteur de 362 millions de francs CFA au travers du PAPV (Programme d'appui aux populations vulnérables) ont permis de construire pour les commerçants de cette localité située à 98 Km de Dapaong, un marché de cinq (5) hangars de types préfectoral, six (6) hangars de type cantonal, quatre (4) magasins, un (1) bloc de 10 boutiques, un (1) bloc administratif, deux (2) abris pour volailles et bétails, une (1) boucherie, deux (2) blocs de latrine moderne, l'élargissement d'un parc de bœufs, une (1) clôture de façade et une guérite.

Démarrés depuis le 04 Février 2019, les travaux de construction de ce marché de Koundjouaré ont été effectués sur une durée de six mois par 11 entreprises recrutées sur une base concurrentielle.

Dans ses mots lors de la remise de ces travaux, qui a eu lieu en présence du préfet de Kpendjal, des députés de la localité, des maires des deux Kpendjal et des chefs traditionnels, des entreprises ayant réalisé les travaux, et des membres de Comités de développement à la Base (CDB), le Coordonnateur de l'Antenne régionale des Savanes de l'ANADEB, a relevé que cette infrastructure marchande va « contribuer à l'amélioration du cadre de travail des commerçantes, et aussi régler les problèmes d'exiguïté, de précarité et de vétusté des ouvrages », autrefois rencontrés sur cette plateforme de marché.

En effet, de par ses diverses composantes, ce nouveau marché de Koundjouaré, « offre une plus grande sécurité à nos marchandises face aux intempéries et aux vols. Ils constituent un levier pour l'accroissement des activités commerciales de la population marchande de toute la préfecture de Koundjouaré et de ses environs », ont laissé entendre certains commerçants bénéficiaires directs de ce joyau.

A tout prendre, la construction de ce marché inscrit dans les réalisations du PSMICO (Programme de soutien aux microprojets d'infrastructures communautaires), programme piloté par l'ANADEB à travers ses antennes dans les différentes régions du pays, vient marquer l'appui du Gouvernement togolais aux populations, en vue d'accompagner le processus de mise en place et de gestion des infrastructures socio collectives des communautés à la base.