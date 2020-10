Cote d'Ivoire: L'hommage du Premier ministre Hamed Bakayoko aux commerçants - "Je suis le fils d'une commerçante, Mayama Bakayoko, qui vendait au marché d'Adjamé"

Les commerçants de Côte d'Ivoire ont organisé, le jeudi 8 octobre 2020 au palais de la culture de Treichville, une journée d'hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, présidée par le Premier ministre Hamed Bakayoko.

Le chef du gouvernement s'est dit impressionné par la mobilisation des commerçants pour cette journée d'hommage au Président Alassane Ouattara, une initiative de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire dirigée par le maire d'Adjamé, Soumahoro Farikou.

« Je vais transmettre fidèlement au Président ADO tout ce que vous avez dit, tout le soutien que vous avez décidé de lui apporter. Faites-lui confiance. Chacun a gouverné, mais vous avez vu le résultat de la gouvernance de chacun des Présidents qui sont passés.

Il y a eu des époques où le commerce était compliqué, avec les rackets, les commerçants souffraient trop, les gens n'achetaient pas vos produits, parce qu'il n'y avait pas de pouvoir d'achat. Mais, vous savez que sous ADO, tout cela a changé .

Je suis très impressionné de cette belle et grande mobilisation et de la ferveur de votre engagement pour ADO. Si vous êtes contents, c'est que ADO a réussi à instaurer la paix, c'est que le Président ADO a créé un environnement qui vous a permis de faire vos activités.

Je suis trop ému, trop heureux d'être avec vous, commerçantes et commerçants et cela pour deux raisons : vous êtes une grande valeur pour la Côte d'Ivoire; vous n'attendez pas un salaire de l'État, vous ne demandez pas de l'argent à quelqu'un. Chacune et chacun de vous se débrouille avec son petit commerce. Je salue votre travail.

Vous êtes comme le Président ADO, vous travaillez, cela veut dire que vous ne trichez pas, vous faites des efforts.

Vous faites partie des valeurs sûres de la Côte d'Ivoire et je veux vous dire mon respect. Respect à ces femmes qui vendent pour nourrir leurs familles, à ces hommes qui ne sont pas des fainéants, des paresseux mais qui travaillent pour leurs enfants.

Quand je vous vois, moi Hamed Bakayoko votre Premier ministre, je suis le fils d'une commerçante, Mayama Bakayoko qui vendait au marché d'Adjamé. À l'école primaire quand je n'avais pas cours, j'allais l'accompagner .

Grâce à cette femme, mon père étant à l'école d'ingénieurs en France, ses enfants ont eu à manger, ils sont allés à l'école. Je demande à Dieu de vous bénir, de vous donner la chance et que de par votre travail, vous ayez des enfants comme Hamed Bakayoko", a témoigné le chef du gouvernement.

Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie : "Nous travaillons à ce que les commerçants puissent bénéficier de financements des institutions bancaires"

Assurant la tutelle de la FENACCI, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba a rappelé les grandes actions du gouvernement en faveur du secteur du commerce, de 2012 à nos jours : "Le secteur du commerce qui a subi fortement les conséquences de la crise postélectorale a su remonter la pente, grâce à la mise en œuvre d'une politique de modernisation et de développement du commerce intérieur et extérieur, qui a permis d'obtenir des résultats tangibles.

La valeur ajoutée du secteur du commerce a enregistré une croissance de 8, 6% en 2019, contre une baisse de 1, 4% en 2012 et sa part dans le Produit intérieur brut (PIB) est passée de 9, 9% en 2012 pour être en 2019 à 18% .

Grâce au Président Alassane Ouattara, les commerçants ont une carte professionnelle. Nous travaillons à ce que les commerçants puissent bénéficier de produits à valeur ajoutée, notamment de financements des institutions bancaires et les microfinance .

Il est important pour l'État d'apporter tout le soutien nécessaire pour qu'il y ait dans les principales régions de la Côte d'Ivoire, des marchés de détails dignes de notre pays .

Nous avons désormais en Côte d'Ivoire, toutes grandes marques du monde, grâce au travail, à la politique du Président Alassane Ouattara et à l'attractivité de Côte d'Ivoire.

Au niveau du commerce extérieur, nous avons mis en place le Guichet unique du commerce extérieur qui fonctionne bien et qui permet de réduire de 32 à 9 jours, toutes les procédures et qui offre aux acteurs du commerce toutes les opportunités de la Zone de libre échange du continent africain (ZLECAF) pour booster le commerce intra-africain".

Le président du conseil d'administration de la FENACCI, Soumahoro Farikou a expliqué les raisons de l'organisation de cette journée d'hommage : "La pertinence de notre démarche trouve son fondement dans l'une des leçons que nous enseigne la tradition africaine, à savoir montrer sa gratitude en tout temps et en tous lieux à celui qui vous a fait du bien.

Les acquis obtenus par notre secteur depuis l'arrivée du Président Alassane Ouattara le propulse aux standards internationaux, notamment la Carte professionnelle des commerçants qui, en deux ans a permis d'enrôler plus de 300. 000 commerçants, la réhabilitation et la redynamisation du Marché de gros de Bouaké, la construction de 11 nouveaux marchés de gros, la réhabilitation et la reconstruction de 15 marchés de détail d'un coût global de 232. 122. 524. 471 FCFA et la construction du complexe Parc des expositions sur une superficie de 35 hectares d'un montant de plus de 75 milliards de FCFA.

C'est pourquoi, l'ensemble des organisations professionnelles de commerçants, par ma voix, lancent un appel solennel à la classe politique ivoirienne dans sa diversité, à privilégier le dialogue et la négociation comme moyens de règlement des problèmes et incompréhensions auxquels elle se trouve confrontée". Soumahoro Farikou a fait un plaidoyer auprès du Premier ministre, celui de "voir la FENACCI devenir une centrale syndicale pour un meilleur encadrement des commerçantes et commerçants". En quittant le palais de la culture, le Premier ministre a pris avec lui quatre (4) commerçants, en vue de leur apporter une aide pour le développement de leurs activités.