Congo-Kinshasa: AFDC-A - Démonstration de force à travers une tournée en provinces

Les couleurs de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo & Alliés (AFDC-A) ont illuminé le week-end dernier plusieurs provinces du pays, à travers une tournée digne de la deuxième force politique du Front Commun pour le Congo.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020, sous le leadership de Nene Ilunga Nkulu qui mène la barque de ce regroupement politique, des matinées politiques ont été organisées notamment, dans les provinces du Sud Kivu, Tanganyika, Haut-Katanga, Lualaba, Maniema, Haut-Lomami et Equateur. Il était question pour l'AFDC-A d'armer politiquement ses membres, mais aussi renouveler son serment de fidélité au FCC et à son autorité morale, le Sénateur Joseph Kabila.

Il n'y a désormais plus aucun doute, l'AFDC-A conduite par Nene Nkulu s'est véritablement imposée sur toute l'étendue du territoire national. Elle l'a prouvé et continue de le faire à travers cette tournée en provinces, et porte encore plus haut ses couleurs.

Par le biais des manifestations qu'elle organise dans le pays, l'AFDC-A tient à démontrer qu'elle reste constante, mais également une et indivisible. Raison pour laquelle, ses membres ont une fois de plus témoigné leur fidélité et leur loyauté à l'autorité morale du Front Commun pour le Congo de Joseph Kabila à laquelle elle fait partie.

C'était donc un week-end riche pour le regroupement politique AFDC-A qui a fait une démonstration prouvant son ancrage dans l'agora politique congolais. Une manière pour eux de faire savoir qu'ils détiennent toujours les rennes d'une grande machine politique.

Samedi dernier, dans la province du Sud-Kivu, l'AFDC-A de Nene Ilunga Nkulu a réuni ses cadres, membres, militants et sympathisants à l'occasion d'une matinée politique tenue dans la grande salle de la paroisse catholique Mater Dei dans la commune d'Ibanda, à Bukavu.

Ici, Thimoté Ceruba, Coordonateur provincial de l'AFDC-A et Secrétaire fédéral de l'AFDC, a appelé ses camarades au calme et à ne pas céder à toute forme d'intimidation, tout en les appelant au respect de l'idéologie du parti qui corrobore avec celle de leur plateforme.

L'autre événement marquant de cette manifestation était la confirmation du gouverneur de province, Theo Kasi Ngwabidje, de son appartenance à ce groupement politique à travers son représentant, le ministre provincial du transport, Me Claude Swedi Basila. Une confirmation qui vient, en effet, mettre fin aux différentes allégations qui revenaient dans le chef de la population au sujet de l'appartenance politique de ce dernier plus d'une année après la mise à l'écart du Sénateur Bahati Lukwebo du FCC.

Il sied de noter que d'autres rendez-vous politiques de grande envergure sont annoncés cette semaine pour d'autres provinces, principalement à Goma, dans le Nord-Kivu ce mercredi 14 octobre 2020.