Congo-Kinshasa: PALU - Dorothée Gizenga mobilise pour la tenue du Congrès le 30 octobre prochain

Après avoir alerté et s'être inscrite en faux contre toute démarche tendancieuse quant à la tenue du Congrès extraordinaire du PALU, Dorothée Gizenga invite cette fois les membres et cadres du parti à participer massivement à ce rendez-vous du 30 octobre prochain. Il sera question, comme elle l'avait signifié dans les recommandations de la Commission préparatoire de ces travaux transmises au Doyen du Bureau politique, d'actualiser les textes du Parti Lumumbiste Unifié qui datent de plusieurs dizaines d'années, avant d'élire ses nouveaux meneurs.

Carte en main, elle est prête à aller de l'avant, pour un PALU plus redressé et mieux constitué.

Dorothée Gizenga ainsi que la Commission préparatoire ont toujours été convaincues du soutien du Bureau politique concernant la tenue de ce Congrès qui intervient après le décès de Lugi Gizenga, Secrétaire Général a.i du parti.

Signalons qu'auparavant, Sylvain Ngabu, Secrétaire Général a.i du Palu, avait signé une décision modifiant et complétant la décision portant convocation du Congrès extraordinaire du Parti et une autre décision portant sur l'institution de la cotisation « Spécial-Congrès », plus précisément le 29 septembre dernier. Une démarche que la Commission ad-hoc préparatoire du Congrès avait trouvée tardive, en effet, étant donné que son Rapport avait été remis quelques semaines plus tôt, tenant compte de la date du 30 octobre prochain.

Par ailleurs, plusieurs membres du Palu avaient constaté que Sylvain Ngabu, qui aurait pu prendre la position historique d'avoir été le Secrétaire Général a.i qui aurait amené le Palu au 2ème Congrès et à la victoire des idéaux Lumumbistes, se limiterait à être un pion qui serait sous l'influence de Didier Mazenga et de Willy Makiashi, au risque d'une possession externe et indirecte du Parti par des mains noires.

Cependant, des milieux proches du Palu renseignent qu'autrefois, le Patriarche Gizenga avait pris des mesures fortes à l'encontre de M. Makiashi pour des raisons de tentatives de manipulation du Parti. Et d'après quelques indiscrétions au sujet de Mazenga, il ne serait devenu membre du Palu que dans la fourchette 2013-2014 et ayant une carte de membre amendée à une adhésion en 2010.