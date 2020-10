Congo-Kinshasa: Minembwe - Martin Fayulu mobilise les congolais pour la marche du 14 octobre

Vendredi 9 octobre, Faden House a vibré au rythme d'un exposé purement patriotique de Martin Fayulu Madidi qui a fixé l'opinion tant nationale qu'internationale sur son redoutable combat pour l'unité et la défense de l'intégrité du territoire de la République Démocratique du Congo.

A l'occasion de sa première rencontre avec les professionnels de médias sous le soleil accablant de midi depuis son retour au pays, le Président de l'Engagement pour la Citoyenneté pour le Développement (ECIDé) a lancé un appel vibrant et solennel au peuple congolais à prendre part à une marche qu'il organise dans le cadre du mouvement populaire «Libérons la RDC» ce mercredi 14 octobre, principalement à Kinshasa et Uvira, et même pour le reste des villes de la République.

Devant la presse, Martin Fayulu n'est pas allé par quatre chemins et a invité tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la RDC de marcher tous les 14 octobre pour barrer la route à toute initiative de balkanisation, et soutenir la création d'un Tribunal Pénal international pour la RDC. Déjà, le premier rendez-vous est pris ce mercredi.

Il y a lieu de noter que la jeunesse de l'ECIDé a répondu favorablement à l'appel solennel lancé par son leader.

"Génocide Congolais et Rapport Mapping"

Dans son speech, le Coordonnateur entrant de la plateforme Lamuka était revenu de façon laconique sur la date du 2 août, date symbolisant le début de la grande guerre d'agression et d'occupation du territoire congolais. Fort de tous ces massacres ayant coûté la vie à de millions d'innocents congolais, Martin Fayulu avait retenu, depuis les Etats- Unies d'Amérique où il était en séjour, cette date comme étant une date commémorative du « Génocide Congolais ».

«Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues», a-t-il déclaré.

Très consterné, Martin Fayulu a donc invité tous les Congolais ensemble avec lui à soutenir le célèbre Prix Nobel de la Paix, Docteur Denis Mukwege, dans sa lutte acharnée pour la création d'un "Tribunal Pénal international" pour la RDC. « Et, je me battrai sans répit pour que le « Rapport Mapping » soit exhumé de sorte que les persécuteurs du peuple congolais de tous bords soient traqués et déférés devant la justice », a-t-il promis.

Minembwe, Fayulu attaque le "deal" Kabila-Tshisekedi

Le candidat à la présidentielle de 2018 n'a pas raté la préoccupante question de l'élévation de la localité de Minembwe en commune rurale, un sujet qui soulève des montagnes. Pour Martin Fayulu, "l'installation tapageuse de Minembwe en Commune rurale doit être comprise comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique".

Ce candidat malheureux à la présidentielle 2018 reste convaincu que la situation de Minembwe est une fenêtre étroitement ouverte à la mise en œuvre du plan de balkanisation de la RDC, facilitée par les deux tenanciers de la coalition FCC-CACH. «Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le « Pacte ou Deal Joseph Kabila-Félix Tshisekedi » a donné à ce dernier le mandat de mise en œuvre, par défi, du plan de balkanisation de notre pays», estime Martin Fayulu.

Toutefois, "comme peuple", le président de l'ECIDé promet de s'opposer énergiquement contre ce qu'il qualifie "d'humiliation". «L'heure n'est donc pas au découragement, car le mal congolais n'est pas une fatalité », a-t-il fait savoir.

Et d'ajouter : « L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un "deal" mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel ».

Et par conséquent, il en appel aux mouvements citoyens, aux partis et regroupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans, pour faire barrage, ensemble et par tous les moyens, à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de la RDC.