Angola: Le vice-président de la République souligne le dévouement de Rescova

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a souligné dimanche le dévouement de Sérgio Luther Rescova Joaquim à l'égard du pays.

Dans un message de condoléances suite au décès de Sérgio Luther Rescova, Bornito de Sousa affirme que l'illustre disparu était un jeune dévoué au travail, engagé dans le service public et ayant beaucoup à donner pour le bien-être de la population et le progrès et développement de la province d'Uíge.

«Outre son dévouement à ses études, il a rejoint des associations universitaires et de jeunesse, devenant naturellement un interlocuteur crédible sur des questions liées aux aspirations légitimes des jeunes angolais», lit-on dans ce message.

Bornito de Sousa considère ainsi la mort de Sérgio Luther Rescova comme un événement tragique et triste pour la famille en particulier, et pour les habitants de la province d'Uíge et du pays en général.