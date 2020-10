Afrique: Préparation du CHAN 2020 - Le Cameroun accroché par le Soudan du Sud

Samedi dernier, les deux équipes, qui s'affrontent à nouveau demain en match amical, se sont séparées sur un score nul et vierge.

L'objectif pour le Cameroun au coup d'envoi du match amical contre le Soudan du Sud est simple : réaliser un bon résultat pour renouer avec la confiance, après la défaite contre Panthère du Ndé 1 but à 0, le 7 octobre dernier. Ceci d'autant plus que l'adversaire du jour sort d'une défaite, 3 à 0 en amical, contre Pwd de Bamenda. Samedi dernier pourtant, les Lions A' débutent la rencontre avec timidité. Les poulains du coach Yves Clément Arroga ont la maîtrise du ballon, mais uniquement dans leur propre moitié du terrain. Le milieu adverse est cadenassé. Ses côtés sont emmurés.

Face au manque de créativité des Camerounais, les Sud-Soudanais, malgré un football inexistant jusque-là, obtiennent un pénalty à la 14e minute. A l'origine, une sortie non-contrôlée de Junior Dande. Pour son face-à-face avec le portier camerounais, Tito Okello, l'attaquant Sud-Soudanais, fait preuve de maladresse et manque le cadre. La suite de la rencontre est tiède au niveau de la production du jeu. Le Soudan du Sud, entraîné par le Camerounais Cyprian Ashu, obtient néanmoins trois nouvelles occasions de but. Toutes manquées.

La deuxième mi-temps commence avec plus d'espoir. Entre la 48e et la 52e minute, les locaux se logent dans le camp soudanais et multiplient les incursions. Des frappes, des centres, des coups de tête. Rien. La confrontation se termine par un score nul et vierge. Demain mardi, Camerounais et Sud-Soudanais redescendront à nouveau dans l'arène. Occasion pour les Lions A' de montrer un visage plus conquérant.