Cameroun: Lions et Samouraïs dos-à-dos

Dans ce match amical soldé par un 0-0 vendredi dernier en Hollande, les Lions ont montré du bon avec Moukoudi et du moins bon dans le jeu.

Il y a eu cette préparation dans un contexte sanitaire difficile. Il y a eu ces sept forfaits liés aux blessures en clubs et à des cas asymptomatiques de Covid-19. Mais au final, malgré son effectif rabougri, le Cameroun, 53e au classement FIFA, a fait jeu égal 0-0 avec le Japon, 28e. La rencontre amicale s'est disputée vendredi dernier dans la ville hollandaise d'Utrecht. Au-delà du résultat, que retenir de ce match de rentrée de la sélection nationale fanion ?

Un bon état d'esprit

De façon globale, pour une équipe qui n'a connu que quatre séances d'entraînement, les Lions ont surtout fait preuve d'application. Disciplinés, il a été observé le resserrement des lignes. Notamment la ligne défensive et celle de l'entrejeu. Ce qui a permis à certains moments à la défense camerounaise d'évoluer loin de sa surface de réparation en première période. 45 premières minutes au cours desquels le Cameroun a dominé en termes de possession. On a noté dans le jeu, cette volonté d'attaquer en partant de l'arrière en exploitant la latéralité dans le camp adverse.

Le roc Harold Moukoudi

Disciplinés tactiquement, les Samouraïs japonais et leurs petits gabarits ont utilisé des transmissions courtes pour se rapprocher des buts gardés par Fabrice Ondoa. Se montrant davantage dangereux en seconde période avec la baisse de régime camerounaise, les Nippons ont à plusieurs reprises trouvé Harold Moukoudi sur leur chemin. Bleu parmi les quatre de l'arrière-garde camerounaise, le joueur de Saint-Etienne a fait un match plein et engagé. Convaincant dans ses interventions, le joueur formé au Havre a initié quelques percées au-delà de sa moitié de terrain. Il fait partie des satisfactions individuelles au même titre que Samuel Oum Gweth. Le capitaine des Lions espoirs l'an dernier durant la CAN U23 en Egypte, s'est bien ressaisi après un début timide comme sentinelle devant la défense. De bons points dans la perspective de la régénération de cette équipe.

Aucun tir cadré

Au rayon des points négatifs, on note le mauvais jeu au pied d'un Fabrice Ondoa pas assez rassurant mais surtout l'absence de mouvement autour du porteur de balle. Les défenseurs ont régulièrement tourné avec le ballon sans solution apparente des milieux. Un milieu à trois qu'on a rarement vu combiner ou mettre un peu de folie dans cette partie, encore moins mettre en orbite les attaquants. Pareillement, les latéraux Fai Collins et Ambroise Oyongo n'ont rien apporté dans le jeu offensif. Le Cameroun, bien que n'ayant pas pris de but, a terminé le match sans le moindre tir cadré. Utilisé à la pointe de l'attaque, Karl Toko Ekambi a plus été à son aise en s'excentrant et en offrant quelques bons ballons à Nicolas Moumi Ngamaleu et à Franck Evina.