Madagascar: Filière maïs - Hausse de la production à Mampikony

La production de maïs s'annonce bonne dans la région de Mampikony.

Une prévision de production de l'ordre de 1 800 tonnes de maïs est attendue pour cette campagne culturale 2020.

Le district de Mampikony, situé dans la région de SOFIA, est une zone à forte potentialité en matière de production de maïs. Il s'agit d'une filière porteuse qui génère une source de revenus non négligeable pour les exploitants agricoles familiaux. Cette année, une hausse de la production de maïs est attendue, grâce à l'appui du programme PROSPERER (Programme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies régionales), sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

Parcelle de démonstration. En effet, le rendement de productivité des micro-entreprises rurales, bénéficiant du soutien de ce programme financé par le FIDA (Fonds international de développement agricole), a augmenté d'au moins de l'ordre de quatre tonnes par hectares, contre environ une tonne lors de la précédente campagne. Ces bénéficiaires ont d'ailleurs été dotés de semences sélectionnées de maïs, notamment les variétés performantes telles que l'Iraat 200 et le Pannar 12, sans oublier les autres intrants agricoles comme l'engrais et le financement des travaux de labour. Le renforcement de capacité des organisations paysannes sur les bonnes pratiques agricoles n'est pas en reste. Une parcelle de démonstration a d'ailleurs été mise en place par une association de producteurs de maïs dans le fokontany de Tsimijaly, district de Mampikony, après avoir reçu une formation sur la technique de production et sur la lutte contre les chenilles légionnaires.

Débouché. Par ailleurs, le programme PROSPERER met en relation les organisations de producteurs et les opérateurs de marché afin d'assurer des débouchés à leurs récoltes. La société LFL, qui se spécialise dans la production de provendes, fait partie des preneurs de maïs dans le district de Mampikony. Elle achète à raison de 850 ariary le kilo, a-t-on évoqué. Il est à noter qu'une prévision de production de l'ordre de 1.800 tonnes de maïs est attendue pour cette campagne culturale 2020. La surface cultivée en maïs s'étend sur 860 hectares. Près de 430 producteurs de maïs bénéficient du soutien du programme PROSPERER, a-t-on conclu.