Madagascar/Burkina Faso: Football - Les Barea contre les Étalons du Burkina Faso, ce soir

À 19 heures, les Barea affronteront les Burkinabé en match amical à El-Jadida au Maroc. Un test grandeur nature pour la sélection nationale, onze mois après la dernière rencontre officielle face au Niger.

Bouquet final. Le stage de préparation dans le cadre des journées FIFA sera bouclé ce soir par le match amical opposant les Barea aux Étalons à El-Jadida au Maroc, à 19 heures malgaches. Sitôt la rencontre terminée les opposant au FC Swift Hesperange du Luxembourg, les protégés de Nicolas Dupuis ont pris l'avion pour le Maroc via Paris (France). Hier matin, les joueurs ont débuté la journée avec une séance de footing le long du bord de la mer d'El-Jadida, pour terminer avec une séance sur le terrain dans la soirée. « Demain matin [ndlr : ce jour], il y aura une séance de réveil musculaire et un travail sur le coup de pied arrêté », nous a expliqué Nicolas Dupuis.

Contrairement à ce qui a été annoncé précédemment, Ibrahim Amada et Carolus Andriamahitsinoro n'ont pas pu rallier le Maroc pour rejoindre leurs coéquipiers. « Il nous manque cinq joueurs titulaires, à savoir Mombris, Métanire, Anicet, Amada et Carolus. Le match de ce soir va être très difficile. Lors du premier match amical, le Burkina a battu la République démocratique du Congo 3 buts à 0, ce qui montre la force de cette équipe. Mais avec cette situation, nous avons la chance maintenant d'avoir un groupe plus étoffé, beaucoup plus homogène et complet qu'à la CAN en Egypte.

On va essayer de faire un miracle. L'autre souci est que nous n'avons qu'un seul gardien, car Ibrahim Dabo est bloqué en France. Il a passé le test Covid, mais nous n'avions pas encore reçu son résultat qui était négatif au moment de l'embarquement », a continué le technicien français. 72 heures après la victoire 4 buts à 1 face à l'équipe luxembourgeoise du FC Swift Hesperange, l'entraîneur des Barea dresse le bilan de la prestation des nouveaux joueurs de la sélection. « Les quatre recrues ont fait de bonnes et de moins bonnes choses.

En tout cas, elles sont très bien intégrées. Alexandre a été meilleur dans l'axe que sur le côté, et à des qualités évidentes de percussion. Il est en plus bon devant le but. Hakim est un joueur au profil de Faneva. Il est bon en pivot, et malgré son gabarit assez imposant, il court très vite sur le terrain et est excellent devant le but. Bastien, auteur d'une passe décisive, est un joueur agressif et travailleur qui s'est amélioré au fil du match. Sylvio a fait un match plein à gauche,ˆ alors qu'il est meilleur à droite ».