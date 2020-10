Madagascar: Groupe de la BAD - Un séminaire virtuel sur les opportunités d'affaires, organisé demain

Le département de la Mobilisation des ressources et des Partenariats (FIRM) de la Banque africaine de développement (BAD) organise son deuxième séminaire virtuel sur les opportunités d'affaires (e-BOS) les 13 et 14 octobre prochains.

Selon l'institution financière, le webinaire s'adresse aux consultants et entreprises de conseil, entrepreneurs civils, industriels, fournisseurs et attachés commerciaux des ambassades des pays membres régionaux et non régionaux du Groupe de la BAD. « Le webinaire offrira aux participants, des informations complémentaires sur les procédures de fourniture de biens et de services à la Banque et les modalités de partenariat avec l'institution », a indiqué la BAD. A noter que le premier « e-BOS », qui s'est tenu le 28 avril dernier, avait attiré près de 300 partenaires à travers le monde.

Cette rencontre donnera un aperçu des politiques et opérations du Groupe de la BAD, ses règles et procédures de passation de marchés et ses activités actuelles et futures dans les pays membres régionaux. Au cours de ce e-BOS se tiendront également des sessions « business-to-business » (B to B) avec les principaux départements de l'institution.