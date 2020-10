Madagascar: Rivo Rakotovao - « On ne peut pas juger quelqu'un par rapport à sa ligne politique »

« On ne peut pas juger quelqu'un par rapport à sa ligne politique », selon Rivo Rakotovao.

A l'issue de ces ateliers sortira un guide des défenseurs de la démocratie, de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance et des droits de l'Homme.

Lors du lancement des ateliers portant sur l'action de sensibilisation sur la démocratie, l'Etat de droit, la bonne gouvernance et les droits de l'Homme, qui s'est tenu jeudi dernier à la Tour Sahavola, le président du Sénat Rivo Rakotovao a déclaré qu'« il faut des règles, des lois pour qu'on puisse vivre ensemble. Quoiqu'il arrive, il faut respecter les règles telles que l'Etat de droit, la démocratie et la bonne gouvernance ». Et d'enchaîner qu'« on ne peut pas juger quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, sa religion, sa ligne politique et sa fonction ». Faisait-il allusion à sa personne et au parti politique auquel il est affilié ? Dans la foulée, le président du Sénat d'annoncer que « nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de questionnements ». Il a tenu à souligner par ailleurs que la politique doit passer avant tout par ces grands thèmes.

De son côté, la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) a fait savoir que « la bonne gouvernance est un processus qui nécessite du temps », tout en soulignant au passage que dans le cadre du cinquantenaire de la Francophonie, la pérennisation de la gouvernance démocratique tient une place importante. Elle n'a pas manqué également de plaider pour qu'il y ait plus de démocratie à l'issue de ces ateliers. Notons que cette série d'ateliers est financée par l'OIF.