Madagascar: Sénatoriales à Toliara - « Marcel TOP » conduit la liste TGV/MAPAR

Il est présent depuis 2009 et figure parmi les artisans de la victoire d'Andry Rajoelina à l'élection présidentielle de 2018. Il n'a pas ménagé ses efforts pour faire élire les candidats de l'IRD et de l'IRK aux dernières législatives et communales dans la région Atsimo-Andrefana. Il, c'est Marcel Eongombelo, alias « Marcel TOP ».

« Si je conduis actuellement la liste des candidats du parti TGV/MAPAR aux sénatoriales de la province de Toliara, c'est parce que le président de la République Andry Rajoelina veut témoigner de sa reconnaissance envers ma loyauté politique », a déclaré ce coordonnateur régional du TGV/MAPAR Atsimo-Andrefana. Et lui d'affirmer : « Je n'ai jamais trahi la cause du précurseur de la Révolution orange. »

Équilibre parfait. Les dossiers de candidature de la liste TGV/MAPAR ont été déposés hier auprès de l'OVEC de Toliara. Conduite par Marcel Eongombelo, la liste est composée de trois autres candidats, dont l'actuel député d'Ihosy, non moins ancien ministre des Postes et des Télécommunications Neypatraiky Rakotomamonjy (région Anosy) ; l'ancien vice-premier ministre Fiandraza (région Androy) ; et Mahonjo Laurent (région Menabe). La liste reflète parfaitement l'équilibre régional, car les quatre régions formant la province de Toliara y sont toutes représentées. À rappeler que le dépôt de candidature pour les sénatoriales du 11 décembre 2020 sera clôturé ce jour sur toute l'étendue du territoire national.