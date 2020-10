Madagascar: Alefa Bar... anahiny !

4-1 et l'on jubile Alefa Barea ! Alefa Barea ! Et on se remémore « l'épopée » de notre équipe nationale de football, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Moments merveilleux où toute l'île était en communion totale avec une équipe même hybride formée de joueurs venant du monde entier mais « apparentés » malgache.

Moments magiques où les Ibrahim, les Melvin, les Dupuis et autres faisaient l'unanimité et faisaient taire les petits multiples différends malgacho-malgaches. Instants de joie sans pareils et on se mettait à espérer que plus rien ne serait désormais comme avant. On a même a oublié les mesquineries dont nous sommes coutumiers comme la nébuleuse clé de répartition des primes ou comme l'avidité du politique à se parer d'une gloire à laquelle il n'a rien contribué mais comme on dit « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ».

Hélas, la suite ne semble pas présager la félicité tant espérée. Cette préparation des éliminatoires pour la prochaine CAN laisse déjà entrevoir que les démons qui minent sur tous les plans le devenir de Madagascar sont tenaces et semblent nous coller à la peau. Pour affronter l'équipe de la Côte d'Ivoire, cet ogre du continent africain, avec un onze national bardé des meilleurs joueurs des grands championnats européens, nous n'avons fait que preuve de légèreté et d'impréparation. Pour trouver un « sparring-partner » (partenaire d'un niveau valable destiné à faire de l'opposition) que n'a-t-on pas entendu ?

Un match contre le Ghana en Turquie, une autre voix parle d'une confrontation contre le Burkina Faso au Portugal ou au Maroc et enfin contre le promu en 1ère Division du championnat Luxembourgeois, sans parler du problème de financement pour les déplacements et les frais de séjour et en plus des ardoises non payées par-ci par- là. Bref, c'est le cafouillis total. Et comme toujours, comme en Afrique la décision qui appartient normalement à l'institution prévue à cet effet c'est-à-dire la Fédération nationale est écartée au profit du pouvoir politique, le cas malgache ne fait pas exception d'autant que l'instance sportive dirigeante semble être étêtée.

Finalement, une rencontre a eu lieu avec la petite équipe de Swift Hesperange du Luxembourg avec un score évident de 4-1 pour les Barea. Qu'est-ce que vous voulez ? Faute de grive on se contente de merle ! La recette du match avec des spectateurs clairsemés servirait à payer le manger et le logement des joueurs. Pauvre de nous ! Il est fort à parier que pour le dernier match (enfin !) contre les Burkinabé au Maroc sera possible grâce à la générosité du pays ami et hôte du royaume chérifien. Alefa Bar... anahiny ! pour ne pas dire Alefa B... ordelique !