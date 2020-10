Angola: Des diplomates angolais consternés par la mort de Luther Rescova

Luanda — Les diplomates angolais ont exprimé dimanche leur consternation suite au décès du gouverneur de la province d'Uíge, Sérgio Luther Rescova.

Dans des messages de condoléances parvenus à l'Angop, les ambassadeurs ont souligné les qualités de Rescova, saluant également son dévouement au développement du pays.

Pour l'ambassadeur d'Angola au Portugal, Carlos Alberto Fonseca, la mort de Sério Luther Rescova constitue pour tous les Angolais, auxquels il a dédié ses connaissances, son énergie et son dévouement, une perte irréparable et difficile à combler, en particulier pour les jeunes.

Carlos Alberto Fonseca souhaite que sa mémoire inspire les générations présentes et futures.

Pour Jovelina Imperial, ambassadrice angolaise en Namibie, Rescova était un homme politique, humaniste, dynamique et proactif, qui a consacré toute sa vie à la cause de la jeunesse, prêtant ses connaissances pour le développement du pays et le bien-être de la société angolaise.

Le même sentiment est exprimé par l'ambassadeur en République démocratique du Congo, Miguel da Costa, qui considère Sérgio Luther Rescova comme un homme d'État et l'un des meilleurs fils d'Angola.

De son côté, l'ambassadrice en Suisse, Cecília Rosário, estime que le départ prématuré de Sérgio Luther Rescova laisse la jeunesse angolaise plus pauvre et la nation privée de l'un de ses meilleurs fils.

"Luther Rescova restera toujours dans les mémoires pour ses qualités naturelles de leader, qui met en avant l'humilité, la simplicité, le dynamisme et surtout dans son dévouement aux causes les plus nobles de son peuple et de son pays", lit-on dans le message.