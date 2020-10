Afrique de l'Ouest: Match amical Senegal/Mauritanie à Thies - Les «lions» en place pour le derby

Largement battus ce vendredi par les «lions» de l'atlas en match amical, les lions du Sénégal ont repris ce samedi 10 octobre les entrainements au Stade lat Dior de Thiès où ils vont accueillir delain mardi 13 octobre, les mourabitounes de la Mauritanie.

Un second match amical qui, selon l'attaquant Famara Diédhiou interrogé par la FSF TV, sera mis à profit pour rebondir et effacer cette défaite «au goût amer».

l 'équipe nationale du Sénégal s'est remise aux entrainements en vue de leur second match de préparation contre celle de la Mauritanie. Les Lions et Mourabitounes s'affronteront demain mardi 13 octobre à 19h00 au stade Lat Dior de Thiès.

De retour ce samedi, de Rabat où ils ont été défaits par le Maroc (3-1), Aliou Cissé et son groupe ont repris le travail en effectuant leur première séance de sur la pelouse de Thiès.

Les Lions se sont, selon le site de la Fédération sénégalaise de football, contentés d'un léger décrassage et d'un travail collectif avec le ballon. Le Sénégal, déjà privé de plusieurs de ces cadres notamment Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, pourrait enregistrer d'autres absents contre la Mauritanie.

D'après Galsenfoot, d'autres joueurs sont incertains pour cette rencontre et pourraient la rater. Il s'agit de Gana Guèye, Sidy Sarr et Salif Sané. Selon le sélectionneur Aliou Cissé, les deux premiers souffrent de douleurs au niveau de leur cheville.

Quant au défenseur Salif Sané, il aurait des problèmes au genou. Au micro de la FSF TV au lendemain de cette défaite contre le Maroc qu'il a jugé «amère», Famara Diedhiou espère rebondir et retrouver le sourire demain mardi au stade Lat Dior dans ce derby ouest-africain. "On n'est revenu et on s'est très vite mis au travail.

On a pu travailler durement. Une défaite c'est toujours amère, mais on a le droit de passer à autre chose, de redoubler d'efforts et de se remettre au boulot, c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui (hier, Ndlr)", indique-t-il. L'attaquant des Lions ajoute que le moral de l'équipe est bon. "Le moral est bon.

On tombe mais on ne reste pas au sol. On se relève. Comme on dit C'est une défaite qui fait mal, donc c'est à nous de se remettre au boulot, de retrouver le sourire afin de gagner mardi face à la Mauritanie. Le mot d'ordre est rien que la victoire. C'est ce qui nous importe", a déclaré l'attaquant de Bristol.