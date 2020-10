Cote d'Ivoire: Logement sociaux - Les propriétaires terriens de Songon reçoivent un chèque de plus d'un milliard de FCfa

Les propriétaires terriens et propriétaires de cultures, de cette cité située entre Abidjan et Dabou, ont reçu, le jeudi 8 octobre, un chèque de 1,128 milliard sur les 2,468 milliards de F Cfa que devait l'État.

Le chèque a été remis sur le chantier, par le secrétaire d'État, auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du Logement social, Koffi N'Guessan Lataille.

En présence du sous-préfet de la localité, Stéphane Guiriga, du 3e adjoint au maire de la commune, Grand Timothée, les responsables des sociétés immobilières impliqués dans ce projet et de plusieurs propriétaires terriens de Songon-Kassemblé.

A l'occasion, le Secrétaire d'État, chargé du Logement social a présenté les excuses du gouvernement aux propriétaires terriens ainsi qu'aux opérateurs immobiliers exerçant sur ce site, pour le retard du paiement, et aussi, pour les désagréments subis par les uns et les autres, du fait de ce retard.

Il a expliqué cela par la survenue de la pandémie à coronavirus. Il a en outre promis que le reliquat de 1,340 milliard, sera payé dans les prochains mois.

« Je vous remercie et vous félicite pour votre patience. Par la même occasion, je vous exhorte à lever dès ce jour, toutes les barrières, afin de permettre que le projet, pour lequel vous avez consenti tant de sacrifices, reprenne et s'achève pour le bonheur des souscripteurs », a-t-il poursuivi.

Avant de lancer à l'endroit des opérateurs immobiliers et des représentants des prestataires de VRD : « Ce jour symbolise le renouveau de la vie du chantier de Songon Kassemblé.

Les barrières seront levées et les travaux devront reprendre au plus vite car, je me propose à partir de décembre 2020, de faire une livraison de maisons, tous les trois mois, jusqu'en décembre 2021. Je sais pouvoir compter sur vous ».

Il a par ailleurs précisé que c'est une ville nouvelle et autonome qui sera bâtie à Songon Kassemblé. Elle comportera selon lui, toutes les commodités.

Notamment, des établissements scolaires, des structures sanitaires, sécuritaires et commerciales. Tout en précisant que le site de Songon Kassemblé s'étend sur une superficie de 439 ha.

Au nom des opérateurs immobiliers, Sidibé Souleymane a exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour cet effort qui permet de rouvrir le chantier.

« Le blocage de ce chantier depuis des mois, a causé des préjudices incalculables et des catastrophes économiques à nos entreprises. Merci aux populations de Songon pour leur patience ».

Il a toutefois, signalé que la procédure actuelle d'exonération fiscale est un frein majeur au bon déroulement du projet.

Les propriétaires terriens ont, par la voix de Meyan Djiro Théodule, salué ce geste de la part du gouvernement.

Tout en souhaitant que le reliquat sera payé dans un bref délai, afin que cela puisse leur permettre de réaliser leurs projets, le plus vite possible. D'autant plus que toutes leurs cultures ont été détruites au profit de ce projet.