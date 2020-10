Ile Maurice: Mauriciens bloqués à l'étranger - Shahin Kadir répond à ses détracteurs

Elle est surprise d'avoir été un sujet de discussion à la conférence de presse du National Communication Committee (NCC), vendredi dernier. En effet, Shahin Kadir a été pointée du doigt pour avoir expliqué sa situation sur les ondes de la BBC. Surtout que, selon Zouberr Joomaye, elle a obtenu une place sur un vol de rapatriement qu'elle aurait refusée. Sollicitée, la Mauricienne balaie d'un revers de main les accusations portées contre elle et s'explique.

Le porte-parole du NCC a affirmé que les autorités se sont penchées sur le cas de Shahin Kadir. «Le gouvernement a demandé à la mission mauricienne en Grande-Bretagne de nous donner des éclaircissements. Cette personne voulait retourner à Maurice le 12 août. Et, le 26 août, le ministère des Affaires étrangères lui a proposé une place à bord d'un vol de rapatriement le 2 septembre. Mais, par un retour de courrier daté du 28 août, la Mauricienne a refusé cette place en avançant des raisons personnelles comme justification.»

Le Dr Zouberr Joomaye a ajouté que la Mauricienne a le droit de refuser de rentrer par le vol proposé «mais il ne fallait pas faire des interprétations ou des allégations qui font croire qu'aujourd'hui elle ne peut pas retourner à Maurice et payer sa quarantaine. Il se peut qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans cette situation mais ce n'est pas son cas».

Face à ces propos, Shahin Kadir tient à se justifier. Elle confirme avoir bel et bien demandé une place sur le prochain vol de rapatriement. Et elle a obtenu une place le 2 septembre. «Je n'ai pu prendre ce vol car j'étais malade à cette période. J'avais la grippe et, en Angleterre on m'a fait comprendre qu'il fallait que je reste en isolement pendant 14 jours. Car en ce moment, aucune maladie n'est prise à la légère.» Elle a donc informé l'ambassade de son état de santé qui ne lui permettait pas de voyager.

Dans un autre volet, la Mauricienne tente d'expliquer que le coût pour rentrer à Maurice n'est pas donné à tous et c'est justement ce qu'elle a confié à la BBC. Surtout avec l'ouverture des frontières. Elle a souligné qu'elle ne peut payer quelque £ 2 000 (Rs 104 000) pour rentrer au pays. «Je suis venue avec un visa pour touriste. Et je n'ai pas suffisamment d'argent pour payer un ticket autour de £ 800 (Rs 41 600), la quarantaine pour £ 1 300 (Rs 67 600). On peut faire un test gratuit du NHS ou choisir l'option payante, qui revient à quelque £ 125 (Rs 6 500). Finalement, ce- la me revient aux alentours de £ 2 000. Et je ne peux pas payer cette somme actuellement.»

Pour soutenir ses dires, le groupe Together We Can, Together We Will a justement publié des extraits sur sa page Facebook, où l'on peut constater le laps de temps dont un passager dispose pour réserver son billet pour rentrer au pays. Le test PCR et le paiement d'un nouveau billet coûtent pas moins de £795 (Rs 41 340). Le passager doit trouver l'argent pour un nouveau billet de la compagnie Air Mauritius. Toutefois, Shahin Kadir soutient que les passagers n'ont pas été informés de la quarantaine payante, encore moins de la raison pour la- quelle seules Air Mauritius et Emirates sont autorisées à atterrir à Maurice.

Face à tous ces problèmes, la Mauricienne confie qu'elle s'est alors retrouvée dans une impasse. «Je ne peux pas payer un billet, et surtout leur rendre une réponse en huit heures. En même temps, payer Rs 50 000, soit un billet à Rs 40 000 et Rs10 000 pour le test PCR. Le laps de temps était trop court. Je reconnais que l'ambassade m'a offert un siège, mais à aucun moment, je n'ai menti sur ma situation. Je n'ai rien dit contre le gouvernement encore moins contre l'ambassade et l'on ne peut me pénaliser sur des faits qui me sont reprochés.» Shahin Kadir soutient qu'à aucun moment, on ne lui a proposé un siège gratuit pour Maurice. «On ne m'a jamais dit que la quarantaine serait payante. Et puis, il ne faut pas oublier que j'ai toujours mon ticket retour sur la ligne British Airways. Pourquoi on ne laisse pas cet avion venir à Maurice ?» En tout cas, elle espère qu'une solution sera vite apportée à sa situation et à celle d'autres Mauriciens, qui sont toujours coincés en Angleterre.