Ile Maurice: Une cinquantaine d'étudiants formés par Huawei à Maurice

Le contexte du COVID-19 oblige, les bénéficiaires de la 4ème édition de «Seeds for the future», programme CSR (corporate social responsibility) phare de Huawei ne pourront se rendre en Chine, cette année. Par contre, ils sont une cinquantaine étudiants de huit universités de Maurice à prendre part au programme de formation en ligne, étalé sur cinq jours, soit du lundi 12 au vendredi 16 octobre. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à Ebène, ce lundi 12 octobre.

Lancé en 2017, chaque année, grâce au programme «Seeds for the future», dix étudiants du secteur TIC sont choisis pour se rendre en Chine pour deux semaines. Ils ont, ainsi, la chance de découvrir et d'expérimenter la culture chinoise, mais aussi d'apprendre la technologie avancée au quartier général de Huawei à Shenzhen. Toutefois, cette année, en raison de la situation du COVID-19, ces formations se tiendront en ligne, sur des plateformes d'apprentissage dédiées. Et, ils sont une cinquantaine d'étudiants à en bénéficier. Il s'agit de ceux qui fréquentent huit universités ayant souscrit ou en voie de se souscrire à la Huawei ICT Academy. A savoir, l'université de Maurice, l'université de technologie de Maurice, l'Open University, l'African Leadership University, Middlesex University Mauritius, Supinfo International University et Curtin Mauritius. Tous comme ceux qui leur ont précédé, certains de ces étudiants pourront aussi se faire embaucher par Huawei. Pour la cuvée 2019, notamment, trois bénéficiaires ont été recrutés par la compagnie.

Par ailleurs, lors de son intervention à la cérémonie d'ouverture, Jason Xia, le Chief Executive Officer de l'Eastern Africa Multi Country Office, a fait ressortir que plus de 3 000 étudiants ainsi que professionnels des TIC et finances, mauriciens, ont été formés par Huawei. Ce, en vue d'accroître leur compétitivité digitale et construire un bassin de talents dans le sillage de la Vision 2030. Quant au programme «Seeds for the future»,depuis 2008, presque 5 770 étudiants venant de 125 pays et 500 universités ont bénéficié du programme.