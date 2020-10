Maroc: Accès gratuit aux musées dépendants de la FNM du 12 au 18 octobre

Rabat — Le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI), inauguré par SM le Roi Mohammed VI, célèbre ses six ans, a indiqué lundi la Fondation nationale des musées (FNM) qui offre un accès gratuit à l'ensemble des musées dépendants d'elle, et ce du 12 au 18 octobre.

Depuis son ouverture, de très grandes expositions et des rétrospectives d'artistes marocains y ont été organisées, a souligné la FNM dans un communiqué, citant notamment l'exposition inaugurale "1914-2014, Cent ans de création" en 2014, "Femmes artistes marocaines de la modernité, 1916-2016" en 2016, le pionnier de la modernité marocaine "Ahmed Cherkaoui, entre modernité et enracinement", Chaïbia Talal, Radia Bent Lhoucine, Fatima Hassan Lfarouj "Voyage aux sources de l'art" en 2018, ainsi que Hassan El Glaoui "Le sel de ma terre" en 2019.

En ce moment, "Gharbaoui. L'envol des racines", l'autre précurseur de la modernité marocaine et parallèlement, une exposition parcours sur l'histoire de la peinture marocaine de Ben Ali R'bati à nos jours, sont exposées au MMVI, a précisé la fondation, précisant qu'un hommage est rendu à l'école de Tétouan à travers une carte blanche à Faouzi Laatiris.

Le Musée Mohammed VI a aussi permis aux Marocains d'avoir accès aux très grandes expositions internationales, dont "Rétrospective Giacometti" en 2016, "De Goya à nos jours" prêt de la Banco de España en 2017, et "Face à Picasso".

En 2018, "La Méditerranée et l'art moderne" avec Matisse, Miro et Bonnard, prêt du centre Pompidou, et en 2019 avec "Les couleurs de l'Impressionnisme", chefs-d'œuvre des collections du Musée d'Orsay, Renoir, Monnet et Mannet ... , ajoute le communiqué.

Premier musée sur le continent africain à intégrer une solution solaire et à devenir écoresponsable, le MMVI est aussi un lieu ouvert aux artistes africains contemporains par ses expositions, dont "L'Afrique en Capitale" en 2017 et "Lumières d'Afrique" en 2019, qui a rassemblé des œuvres d'artistes des 54 pays du continent, en partenariat avec le Fonds African Artists for Development.

Par ailleurs, la Biennale d'Art contemporain de Rabat, rendez-vous international qui a réuni 63 artistes et collectifs issus de 27 nationalités, a attiré plus de 140.000 visiteurs de septembre à décembre 2019, conclut le communiqué.