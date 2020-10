Maroc: La réussite du dialogue inter-libyen témoigne du rôle "prépondérant" du Maroc dans la préservation de la paix et de la stabilité (politologue rwandais)

Kigali — La réussite du dialogue inter-libyen de Bouznika témoigne du rôle prépondérant du Maroc dans la préservation de la paix et de la stabilité au Maghreb et en Afrique, a affirmé le politologue rwandais, Dr. Ismaël Buchanan.

"Les accords historiques auxquels sont parvenus les différents protagonistes libyens lors du second round du dialogue inter-libyen de Bouznika reflètent les efforts inlassables consentis par Rabat pour parvenir à une résolution du conflit en Libye mais aussi le rôle de premier plan que joue le Royaume pour la préservation de la paix et de la stabilité au Maghreb et en Afrique", a souligné le professeur des sciences politiques à l'Université du Rwanda (UR) dans un entretien à la MAP.

Rappelant que le Maroc a été le premier pays à accueillir les parties libyennes, Dr. Buchanan, par ailleurs consultant en relations internationales auprès d'organisations régionales et internationales, a expliqué que les négociations, menées sous l'égide du Royaume, ont permis des avancées sans précédent pour maintenir le cessez-le-feu et parvenir à un consensus global et durable à la crise libyenne.

"La communauté internationale doit reconnaitre et soutenir de façon concrète les initiatives constructives prises par le Maroc pour résoudre la crise libyenne qui menace la paix et la stabilité régionale et continentale", a-t-il poursuivi, notant que le Royaume, de par sa flexibilité et son impartialité, est l'un des rares pays qui a réussi à réunir les responsables libyens autour de la même table.

L'universitaire a fait observer que la vision de SM le Roi Mohammed VI a fait du Royaume un pourvoyeur de stabilité régionale et un acteur stratégique dans le domaine de la paix en Afrique, rappelant dans ce sens les "réalisations remarquables" accomplies par le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que la contribution active du Maroc aux efforts visant à résoudre la crise politique au Mali.

Interrogé sur l'évolution des relations de coopération entre le Maroc et le Rwanda, le politologue a relevé que la coopération entre les deux pays a connu un tournant majeur après les visites effectuées par SM le Roi Mohammed VI au Rwanda en octobre 2016 et par le Président rwandais Paul Kagame au Maroc, en juin de la même année, notamment avec la signature d'une quarantaine d'accords bilatéraux dans des secteurs clés.

"La majorité des accords signés entre Rabat et Kigali sont aujourd'hui dans un stade très avancé de mise en œuvre. Les fruits de cette coopération privilégiée commence d'ores et déjà à se ressentir", a-t-il dit, ajoutant que ces accords ont permis au Rwanda de bénéficier de l'expertise marocaine dans des domaines vitaux tels que l'agriculture, l'industrie, l'énergie, la santé et la lutte contre les changements climatiques.

"Il est clair que Kigali ambitionne de s'inspirer du développement économique impressionnant qu'a connu le Royaume sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, et de hisser la coopération bilatérale à un niveau encore plus supérieur", a indiqué Dr. Buchanan.

Abordant les efforts déployés par le Rwanda pour la lutte contre la pandémie du coronavirus, l'universitaire a souligné que depuis plus de six mois, le Rwanda a pris des mesures parmi les plus drastiques du continent pour endiguer la propagation de la maladie.

La pandémie de Covid-19 a entraîné un ralentissement significatif de l'économie rwandaise, principalement dans les secteurs des services et de l'industrie qui représentent des moteurs incontournables de l'économie rwandaise, a-t-il fait remarquer, relevant que les autorités déploient des efforts énormes pour relancer l'économie et limiter l'impact de l'épidémie sur les PME.

Et d'ajouter que la lutte contre la pandémie de Covid-19 exige une action mondiale sérieuse à même de renforcer la capacité des systèmes de santé et de garantir un accès équitable aux médicaments et vaccins actuellement en développement.