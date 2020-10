Cote d'Ivoire: Distinction - Hamed Bakayoko fait Docteur Honoris Causa

Le Premier ministre a été distingué par l'École des hautes études internationales et politiques de Paris.

Le Chef du gouvernement, Hamed Bakayoko, a été honoré en France. Au cours d'une cérémonie, il a été fait docteur honoris causa de l'Ecole des Hautes études internationales et politiques de Paris (Heip). Il s'agit de la plus haute marque de distinction décernée par une université à une personnalité.

Ce titre vient saluer son parcours professionnel et politique. « Récemment, vous avez été nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire par le Président de la République, Alassane Ouattara, qui récompense, par ce choix, la constance et l'éminence de votre parcours professionnel et politique.

C'est également cette constance et cette éminence professionnelle et politique que ce titre de PhD honoris causa souhaite honorer », a justifié Florence Gabay, directrice exécutive, diplomatique et stratégique de cette école.

C'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandaman, représentant le Premier ministre, qui a réceptionné la distinction.

Au nom du chef du gouvernement, il a remercié les autorités de cette prestigieuse université pour l'honneur qu'elles lui font à travers une telle distinction: « L'honneur de ce titre me réjouit au plus haut point d'autant que je suis fils d'Adjamé, une des communes d'Abidjan, la capitale économique de mon pays.

C'est la reconnaissance d'un long parcours. Mon parcours au service de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens.

Mon parcours au service des habitants d'Abobo. Mon parcours au service des forces armées ivoiriennes qui assurent la défense la nation. Mon parcours en tant que Chef du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire ».

Le Premier ministre, Hamed Bakayoko, par la voix de Maurice Bandaman, a soutenu que ce titre symbolise également l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France.

La distinction docteur honoris causa honore les personnalités pour les services éminents qu'elles ont rendus aux sciences, aux lettres et aux arts.