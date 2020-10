Congo-Brazzaville: Formation - Festim Brazza veut relancer l'industrie culturelle et touristique au Congo

Après sa participation au séminaire sur le développement intégré de la culture et du tourisme à l'ère post-pandémique organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme de Chine en partenariat avec l'Académie centrale de l'administration culturelle, le promoteur-aministrateur général du festival des images de Brazzaville (Festim Brazza), Claudio Sama Kenegui, a annoncé la tenue prochaine des ateliers du secteur privé pour relancer l'industrie culturelle et touristique en République du Congo.

Ces ateliers qui auront pour objectif de restituer le séminaire de formation webinaire auquel ils ont pris part par visioconférence avec les experts chinois, concernent les cadres du métier de l'artisanat et chercheurs en la matière. Ils porteront sur les stratégies de la relance des activités de ce secteur et les opérateurs culturels et touristiques,

Il s'agira, a précisé Claudio Sama Kenegui, de former des opérateurs culturels privés et étatiques qui, à leur tour, organiseront des activités culturelles et touristiques, l'objectif étant de permettre le développement du tourisme local en lien avec les directives du gouvernement. Ces ateliers auront pour formateurs des experts congolais formés par des professeurs et chercheurs de l'Académie centrale de l'administration culturelle et touristique par visioconférence depuis Pékin en Chine.

Pour une meilleure organisation des activiés envisagées, le promoteur- administrateur général de Festim Brazza, a lancé un appel aux autres experts congolais et étrangers de se rejoindre à eux afin de bien animer et former les cadres congolais. Aussi, il remercie les autorités chinoises et congolaises ainsi que les ambassades accréditées en République du Congo qui, grâce à leur assistance contribue aux efforts de Festim Braezeza dans la promotion du tourisme culturel congolais au délà des frontières.

« Aujourd'hui, cette initiative qui accompagne le gouvernement congolais et ses partenaires défend l'image du Congo devant le concert des nations. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent à l'instar de la société nationale des pétroles du Congo, (sponsor officiel de Festim Brazza) qui, dès le début, a cru à notre projet et investi énormément en sa qualité de société citoyenne », a déclaré Claudio Sama Kenegui.

Pour faire rayonner cette initiative, l'ambassade de la République populaire de Chine au Congo entend inscrire Festim Brazza comme expert des questions culturelles et touristiques congolaises.