Congo-Kinshasa: Vie des partis - Martin Fayulu prend les commandes du présidium de Lamuka jusqu'en avril 2021

Succédant à Adolphe Muzito à la tête de la coordination tournante de cette plate-forme politique, il va régner pendant six mois, conformément à la décision du présidium du regroupement, au lieu de trois initialement décidés dans les textes qui régissaient la plate-forme.

Martin Fayulu a finalement pris, le 10 octobre, les commandes de la plate-forme politique Lamuka des mains de son prédécesseur Adolphe Muzito. « Le présidium de Lamuka désigne son nouveau coordonnateur pour l'exercice semestriel du 10 octobre 2020 au 10 avril 2021, en la personne du président Martin Fayulu, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réalisation de son mandat », indiquent les cinq leaders de Lamuka, dans le communiqué final sanctionnant leur réunion tenue du 23 septembre au 9 octobre.

Le président de l'Ensemble pour la citoyenneté et la démocratie (Ecidé) et candidat malheureux à la présidentielle de 2018 va donc diriger cette plate-forme politique pendant six mois dans le cadre de cette coordination tournante, contrairement à trois mois initialement prévus dans les textes du regroupement politique, avant de céder le bâton au président de l'Ensemble pour le Congo, Moïse Katumbi, en avril 2021. « La durée du mandat du coordonnateur de Lamuka passe de trois à six mois », est indiqué dans le communiqué final de la réunion du présidium de cette plate-forme politique signé le 10 octobre.

Les cinq leaders de Lamuka réunis sous la direction du coordonnateur Adolphe Muzito, conformément aux dispositions de la convention portant création de cette plate-forme du 27 avril 2019, et suite à la convocation de la réunion du présidium, ont, en effet, remercié le coordonnateur sortant d'avoir assuré son mandat trimestriel à la tête de Lamuka, « nonobstant le glissement de six mois dû au cas de force majeure imposé par les mesures sanitaires liées à la covid-19 ». Ces derniers ont également indiqué avoir révisé la convention du présidium de la plate-forme politique du 27 avril 2019 pour adapter son organisation et son fonctionnement aux circonstances et impératifs politiques actuels, en modifiant certains de ses articles.

Cette révision de la convention a porté notamment sur la durée du mandat du coordonnateur de Lamuka, qui passe de trois à six mois, ainsi que la prise de fonction par le coordonnateur entrant qui devient automatique. «Elle n'est plus sujette à une cérémonie de passation de pouvoir », indiquent ces leaders. Selon cette révision, le présidium est, en outre, constitué des membres fondateurs signataires de la décision portant révision de la Convention. Et les partis et regroupements politiques des membres fondateurs sont désormais reconnus comme membres adhérents de Lamuka.

Moise Katumbi succèdera à Martin Fayulu

Dans leur décision, les cinq leaders ont également établi la rotation de la coordination tournante du présidium de leur plate-forme jusqu'en avril 2022. Selon ce roulement, Martin Fayulu va céder le bâton de commandement à Moïse Katumbi, le 10 avril 2021. Ce dernier passera le pouvoir à Jean-Pierre Bemba, le 10 octobre 2021. Et le président du Mouvement de libération du Congo cédera le trône à Adolphe Muzito, qui dirigera de nouveau la coordination du présidium de Lamuka à partir d'avril 2022.