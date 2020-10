Congo-Brazzaville: 140 ans de la Fondation de Brazzaville - L'histoire de la sociologie au Congo au centre des échanges

Dans le cadre de la célébration des 140 ans de la fondation de Brazzaville, le Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza (MPSB) en collaboration avec l'Université Marien Ngouabi, a organisé le 10 octobre à Brazzaville , une conférence scientifique sur le thème : « Histoire de la sociologie au Congo : épistémologie, éthique et nouvelle forme d'engagement ».

C'est au Pr Alexis Tobangui, maître-assistant CAMES, enseignant à l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville que revenait la charge de développer la thématique sur la sociologie au Congo. Elle s'inscrivait dans le prolongement des précédentes retrouvailles sur les 140 ans de la fondation de Brazzaville.

« Je me réjouis de cette ouverture qui nous offre une perspective diachronique et synchronique de la sociologie au Congo. Au-delà d'une histoire des idées, au demeurant instructive, et des développements épistémologiques inhérents à chaque discipline, l'histoire de la sociologie en un espace national comme le Congo est une opérationnalisation des outils conceptuels dont l'usage, à un moment ou à un autre, a permis d'interpréter les mutations de notre société », a indiqué la directrice générale du Mémoriel Pierre Savorgnan de Brazza, Belinda Ayessa.

Aiguisant le regard du public pour une meilleure appréhension du thème le conférencier a articulé sa communication autour de trois points essentiels, à savoir: Genèse et évolution de la sociologie au Congo (les trois grandes périodes de son parcours); Le bilan de la recherche et de l'enseignement de la sociologie au Congo : ses domaines spécifiques, ses auteurs et ses concepts ; Les défis scientifiques et les enjeux actuels de la sociologie au Congo.

La genèse, le bilan et les défis, les trois temps forts de la communication

La sociologie au Congo fut d'abord un outil de recherche. Elle devient une discipline d'enseignement à l'université de Brazzaville en 1973. Cependant, dès 1950, des sociologues occidentaux menèrent des recherches sur le terrain, dont le plus illustre d'entre eux demeure Georges Balandier qui avait publié le célebre ouvrage sur les "Brazzaville noirs".

S'agissant de Genèse et évolution de la sociologie au Congo, le Pr Alexis Tobangui, a fait savoir que l'histoire de la sociologie au Congo a connu trois grandes périodes : la première période s'étend de 1973 à 1990, une période qu'on qualifierait d'infra-politique ou de su idéologisation de la société. La deuxième période va de 1990 à 2000, c'est une décennie qui verra d'une part la tenue d'une conférence nationale et d'autre part, le passage au multi partis me. La troisième période de 2000 à 2019, est considérée comme celle de redéploiement de la recherche.

Quant au bilan de la recherche et de l'enseignement de la sociologie au Congo: ses domaines spécifiques, ses auteurs et ses concepts, le conférencier a dressé le bilan sur le plan de la recherche et sur le plan de l'enseignement.

S'agissant des défis scientifiques et des enjeux actuels de la sociologie congolaise, le Pr Alexis Tobangui pense que les défis sont énormes, notamment le défi de formation des enseignants chercheurs. Aussi, il n'existe pratiquement pas assez d'espace de débat, de plate-forme d'échange susceptible de connecter, de réunir et de fédérer les énergies et les intelligences entre chercheurs et universitaires congolais.

Le Pr Alexis Tobangui pense qu'en dépit de tous les obstacles liés aux problèmes sociopolitiques et économiques, ainsi qu'aux contraintes pédagogiques l'histoire de la sociologie s'est développée de manière significative au Congo. Les sociologues congolais participent tant bien que mal à la connaissance de la société, à l'instar des illustrés prédécesseurs tels Emile Durkheim, Max Weber, Georges Balandier, Côme Mankassa, Pierre Bourdieu.... Aussi pour répondre aux défis scientifiques actuels, les enseignants chercheurs ont montré une ambition et une volonté de développer de nouveaux paradigmes et des problématiques originales. Leurs travaux ont apporté une contribution substantielle à la sociologie congolaise. « C'est tout le sens que nous donnons à la nouvelle forme d'engagement des sociologues : appelés à apporter une nouvelle manière de voir le réel par des enquêtes qualitatives et quantitatives et par des regards croisés. Enfin, l'émergence de la sociologie congolaise comme une science du social n'est concevable que dans une société congolaise qui a pris conscience de la finitude de l'espace et du temps de l'humanité », a conclu le conférencier.