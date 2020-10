Congo-Brazzaville: Slam - « Le mal est une femme », le nouveau single de Guer2vie

Disponible sur plusieurs plateformes de téléchargement mobile depuis le 30 septembre, le nouveau single, « Le mal est une femme », de la slameuse congolaise Guer2vie, est une dénonciation des vices humains, sources de problèmes dans la société.

Le titre est percutant et pousse plus loin la réflexion. Au premier abord, l'on s'interroge, par exemple, sur les raisons qui ont poussé la slameuse congolaise à présenter au public une image sombre de la femme, en tant qu'incarnation du mal, alors que celle-ci a souvent été vue sous le prisme du bien, de la douceur, de la paix, de l'unité, de l'éducation, etc. En réalité, derrière ce titre ambigu, se cache une vérité et une leçon de bon sens que Guer2vie entend partager avec le monde.

« Le mal est une femme » est un slam engagé et un peu amusant de par le jeu de mots. Le single n'incrimine pas la femme en tant qu'être humain source de malheur mais plutôt les différents mots féminins qui depuis toujours s'infligent à l'homme dans la société. Comme le déclame l'artiste dans un extrait du single, « les mots féminins sont des mots pour maux. La maladie, la tristesse, la pauvreté, l'obscurité. Elles définissent le tiers-monde qui mendient la prospérité... Les mots féminins sont des maux : la drogue, la mort, la morgue, la tombe. Elles t'éloignent de ta famille ».

D'une durée de 3min49s, « Le mal est une femme » met en lumière une évidence : une large majorité des mots à l'origine du mal sont au féminin, alors que le mal lui-même serait un mot masculin. Autant de métaphores et d'intrigues qui entourent la réalité dans laquelle nous vivons. Au-delà de ce paradigme, ce single appelle à la conscientisation. Comme le stipule l'auteure, « si le mal existe, c'est pour que le bien prenne sa place... ».

Artiste engagée, Guer2vie a longtemps voulu éduquer à travers ses textes pour éveiller la conscience collective. « Passionnée des mots, je suis la voix des sans voix. A travers mes textes, j'exprime ce qui demeure silencieux mais meurtrier dans le cœur de plus d'une personne. Slamer est pour moi une thérapie que je partage avec bonheur au monde entier », en pense l'artiste.

En mêlant musique et poésie, à travers cet art hybride, « Le mal est une femme » alerte contre le mal qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la société contemporaine pour atteindre des niveaux disproportionnés, au vu et au su de tous. « Les pleurs sont tout ce qui nous restent quand le système fait fuir les malades des hôpitaux. Ces mots restent coupables, de véritables maux », détaille un extrait du single. En parallèle, cette incapacité à ne pas combattre assez le mal nous rend également tous coupables des crimes perpétrés dans la société. L'appel lancé est de braver le silence, de nous lever véritablement et d'agir pour opérer les changements qu'il faut, afin de voir enfin le bien primer sur tout.