Congo-Brazzaville: Force montante congolaise - Le nouveau premier secrétaire se veut rassembleur

Elu à l'issue du premier congrès extraordinaire de la Force montante congolaise (FMC), tenu les 9 et 10 octobre à Brazzaville, le nouveau premier secrétaire de cette organisation, Vadim Osdet Mvouba, a annoncé la réévaluation de l'objectif global afin de mieux connaître le vrai visage de cette force juvénile à quelques mois de l'élection présidentielle.

Le congrès de la FMC a été placé sur le thème : « Membres et sympathisants de la Force montante congolaise, mobilisons-nous dans l'unité, la cohésion et la discipline pour arrimer notre organisation aux recommandations du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail afin de défendre les intérêts moraux et matériels de la jeunesse congolaise ». Selon Vadim Mvouba, cette rencontre est, à n'en point douter, le congrès de la dernière chance et de l'espoir. « Le présent congrès extraordinaire est celui qui rendra possible l'impossible et enfin le congrès de l'unité dans la diversité et peut-être bien de la diversité dans l'unité », a déclaré le nouveau premier secrétaire.

En effet, élu pour un mandat de trois ans à la tête du secrétariat permanent de treize membres, Vadim Osdet Mvouba entend mettre la rigueur dans l'application du programme d'activités qui prévoit, entre autres, la réélection du président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso en 2021. Il s'est également engagé à redynamiser la jeunesse du parti en optimisant l'efficacité de l'union catégorielle y relative et à en faire un cercle de réflexion capable de produire des solutions alternatives et durables aux priorités de développement qui s'imposent.

Les 146 participants ont, en outre, mis en place un comité central de plus de deux cent cinq membres, une commission de contrôle et d'évaluation de sept personnes et un comité d'honneur.

Ils ont, par ailleurs, formulé quelques recommandations dont celle consistant à faire obligation à tous les jeunes de la FMC de s'inscrire avec promptitude sur la liste électorale et d'en apporter la preuve à sa hiérarchie. Il s'agit également d'élaborer une charte de communication pour l'ensemble des membres de la FMC afin de définir le cadre règlementaire de gestion et de fonctionnement des forums et autres outils de communication et créer auprès du secrétariat permanent une cellule d'éveil en vue de soutenir les idéaux du PCT et de son président du comité central.

Clôturant les travaux, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a invité les jeunes de cette structure de la jeunesse à travailler dans l'humilité, la camaraderie et la confiance mutuelle. « Vous devez rassembler au maximum et placer par-dessus tout l'intérêt de l'organisation et de la communauté nationale. Le PCT sera, sans faille, à vos côtés pour la réussite totale de cette activité fondamentale », a-t-il rassuré.