Congo-Kinshasa: Journée internationale de la jeune fille - Plaidoyer de Beatrice Lomeya pour la promotion de l'égalité

A l'instar d'autres pays, la RDC a célébré, le 11 octobre, la neuvième édition de la journée internationale de la jeune fille placée sur le thème «Ma voix, l'égalité pour notre avenir ».

Compte tenu du contexte de la covid-19, la RDC a placé cette journée sur le thème « Covid-19, jeune fille et garçon, tous derrières les gestes barrières ». A l'occasion de cette journée, la ministre d'Etat du Genre, Famille et Enfant, Beatrice Lomeya qui s'est adressée à la nation congolaise a plaidé pour la promotion d'une génération égalitaire, où les jeunes filles et les jeunes garçons bénéficient tous de mêmes avantages et où les deux genres marchent ensemble dans l'harmonie.

Tout en insistant sur l'importance de tenir compte de la voix de la jeune fille pour prétendre à un développement harmonieux du pays, Beatrice Lomeya a invité tous les Congolais tant du côté des décideurs que de la société civile d'œuvrer pour la promotion de l'épanouissement des jeunes filles aux côtés des jeunes garçons.

Elle a , de ce fait, rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, « pour sa vision qui place la petite et jeune fille parmi les priorités de son action à travers la gratuité de l'enseignement de base qui a apporté des résultats éloquents avec la tendance du renversement du taux de scolarisation des filles par rapport à celui des garçons dans le cycle primaire ».

La journée internationale de la jeune fille a été instituée par l'ONU en 2011. Elle offre l'occasion aux Etats de focaliser leur attention sur les difficultés et discriminations auxquelles font face les jeunes filles, notamment la déscolarisation, l'excision, le mariage et grossesse précoces, l'esclavage, le trafic, l'exploitation... Ces violations des droits des enfants sont subies par des millions de filles dans le monde et constituent de nombreux freins à leur éducation et émancipation.