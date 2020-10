Congo-Brazzaville: Formation - Les agents publics de contrôle améliorent leur performance en audit

Les inspecteurs, vérificateurs et cadres de l'Inspection générale des finances (IGF) participent, du 12 au 20 novembre, à Brazzaville à une formation sur les normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques révisées.

Organisé par le Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp), la formation a pour objectif de renforcer les capacités du personnel des corps de contrôle de la République du Congo appelés à effectuer des missions d'audits financiers ainsi que d'autres contrôles auprès des entreprises publiques, privées, institutions, établissements, etc. « Cette formation s'inscrit dans la droite ligne de la volonté du gouvernement d'améliorer la gouvernance des finances publiques par un constant arrimage des institutions de contrôle aux normes internationales, en vue d'une meilleure professionnalisation », a indiqué Massamba Serge Noël Régis, représentant l'inspecteur général des Finances.

Selon l'expert IGF auprès du Prisp, Zobi jean Richard, cette formation leur permettra d'être plus opérationnels et professionnels dans les métiers de l'audit, conformément aux normes internationales. Les modules qui seront développés porteront, entre autres, sur les normes en matière d'audit financier, de performance, de conformité, etc. « Le Congo travaille déjà selon les normes internationales. Seulement, il est question de mettre le pays au pas sur les nouvelles procédures, notamment la norme sur des activités de contrôle juridictionnelles », a fait savoir le formateur, Samuelson Lukimuena, également consultant à la Banque mondiale.

Cofinancé par le Congo et la Banque mondiale, le Prisp est un outil important d'accompagnement du gouvernement dans la gouvernance du secteur public. Il permet à l'Etat d'accélérer le processus des réformes sectorielles. Le renforcement des capacités des institutions bénéficiaires de ce projet permet de mieux outiller les cadres et agents de ces structures publiques pour mieux accroître l'efficacité et l'efficience de l'action publique.