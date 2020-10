Sénégal: Ousmane Sonko sur les problèmes d'eau dans certaines zones - «C'est un manque de vision de l'état»

interview

Ousmane SONKO en visite de travail à Mbour, se prononce sur le manque d'eau que connaint le pays ces temps derniers

Comment jugez-vous le manque d'eau dans certaines zones du pays ?

Le manque d'eau est inadmissible .Si c'est lié aux facteurs qu'on nous a développés, c'està-dire les besoins d'infrastructures qui ont permis à des entreprises de forer à 200 mètres, d'aller tirer beaucoup d'eau sur la nappe au détriment du besoin du paysan et de l'éleveur, c'est dramatique et c'est un manque de vision de l'Etat.

Quels que soient les besoins et les chantiers, on doit procéder à des études qui tiennent compte des besoins élémentaires et primaires des êtres humains et ensuite des activités économiques comme l'agriculture.

C'est à déplorer, maintenant je ne sais pas quel est le sort de forages parce qu'ils vont être reversés sur les réseaux hydrauliques.

Quid des semences et des intrants agricoles ?

Avant ici (Malicounda), j'ai fait la région de Louga, de SaintLouis. De Ndioum à Saint-Louis, sur la filière riz, le problème s'est posé.

On donne des semences de mauvaise qualité avec la mention de semences certifiées sur les sacs et pourtant ce ne sont pas des semences.

Ousmane Sonko, le leader de Pastef, a fait une descente au cours du week-end dans la commune de Malicounda (Département de Mbour). Sa visite entrait dans le cadre d'un appel pour un retour à la terre lancé au mois de juin 2020.

A l'en croire, le comportement des jeunes patriotes versés dans l'exploitation de la terre le rassure. Pour lui "C'est une jeunesse qui a compris le sens de son existence et le sens de sa mission, notamment son approche citoyen c'est-à-dire se donner pour son pays et non attendre de ce pays.

Sans équivoque, il a affirmé que son souci est d'inculquer aux jeunes patriotes une formation leur permettant de jouer les grands rôles le jour où le pouvoir sera entre ses mains. "C'est ce qui justifie notre présence, il fallait que je vienne constater moi même.

Au-delà du constat, je félicite les jeunes pour l'excellent travail qu'ils ont fait et qui doit être inscrit sur plusieurs années". Ousmane Sonko s'est réjoui des exploitations visitées, des cultures arachidières et des plantations d'arbre.

Se prononçant sur l'émigration clandestine, Ousmane Sonko a fait savoir : « Si nous avions exploité tout notre temps, tout notre potentiel, les jeunes n'auraient pas besoin de prendre des risques pour aller voir ailleurs parce que les pays où ils se rendent, ce sont les pays qui ont fait le sens inverse qui ont su capitaliser tout leur potentiel".

Revenant sur les grosses potentialités devant fixer les jeunes dans les terroirs, il fera savoir : « est la terre dont vous disposez qui peut vous permettre de faire de l'agriculture, c'est le sol mais aussi le sous-sol, notamment les ressources naturelles, or, diamant, pétrole et tout ce que vous voulez et ce qu'il y a dans l'espace maritime, notamment les ressources halieutiques ».

Le leader de Pastef a fustigé dans la foulée les accords signés avec les étrangers pour l'exploitation des ressources naturelles : « Ce n'est pas pour rien que les Chinois, les Russes et l'Union européenne viennent signer avec nos autorités et prendre tous nos ressources halieutiques, les transporter, les traiter et revenir nous les vendre » ;

Et de poursuivre : « Vous avez également un soussol très riche. Avant la découverte du gaz, nous avions déjà le phosphate, le zircon, l'or, le fer et maintenant il s'y ajoute les ressources les plus prisées que sont le pétrole et le gaz.

Mais un pays qui a tout ça, comment peut-on imaginer que les jeunes de ce pays risquent leur vie dans l'océan pour aller ailleurs. C'est inadmissible. Cela veut dire que quelque part, on a complétement échoué et nos autorités publiques n'ont pas fait ce qu'il fallait faire ».

Et Sonko de déplorer le même état de fait pour les sols: « nos autorités les prennent et les donnent aux multinationales et le pire est qu'on les donne à des étrangers qui viennent exploiter la terre mais pas pour la consommation locale ». A la longue, Ousmane Sonko en conclut : « Quand un pays est géré comme ça, il n'y a pas d'espoir ni d'avenir pour les jeunes ».

A l'en croire : « Tant qu'on ne peut pas manger à sa faim, ni se soigner quand on est malade, quand on ne peut s'éduquer dans une institution publique de qualité, on ne peut pas être un agent de développement.

A l'en croire : « Tant qu'on ne peut pas manger à sa faim, ni se soigner quand on est malade, quand on ne peut s'éduquer dans une institution publique de qualité, on ne peut pas être un agent de développement.

C'est ce qui se passe dans notre pays et malheureusement, c'est ce que nous n'encourageons pas, des jeunes désœuvrés qui n'ont plus beaucoup d'espoir et qui se disent mieux qu'il vaut mieux risquer sa vie et aller en Europe".

Et quand les paysans sèment, on voit à côté du riz pousser du riz sauvage. Ce qui a été déploré ici avec la semence d'arachide. Mais le pire est la difficulté à accéder aux semences et aux intrants.

La classe politique dirigeante cherche des intermédiaires qu'on appelle les opérateurs économiques et c'est à ces derniers que l'on remet les intrants au lieu de les livrer aux véritables paysans.

Ces opérateurs qui prennent les intrants à 5 mille, 6mille francs reviennent pour les vendre aux paysans à 11 mille voire 12 mille francs.

Et derrière ces opérateurs, se trouve un acteur politique à qui on rétrocède largement une partie de ce butin et malheureusement, c'est le paysan qui supporte tous les efforts : la pluie, le soleil et au finish, il n'a pratiquement rien.

Que pensez-vous des problèmes fonciers dans le pays ?

Ca, nous le déplorons et je crois que c'est l'une des bases de notre combat de rétablir la justice car un pays doit fonctionner sur la justice.

Que chaque acteur soit respecté et porté de manière digne et que ce ne soit pas un système de quelques bureaucrates, de quelques politiciens qui, à partir de Dakar, font ce qu'ils veulent.

Tous les conflits fonciers, les gens qui sont à la base étaient à Dakar et dans leur bureau, ils ont signé et ont donné des hectares et pourtant ils n'ont jamais mis les pieds là-bas.

Quand on vous dit qu'il y a un conflit sur le zircon dans la brousse, la personne jusqu'au ministre qui ont signé n'ont jamais mis les pieds là-bas.

Il suffit qu'un opérateur débarque avec beaucoup de choses sur la table pour qu'on lui signe, c'est pourquoi il faut mettre un terme à tout ça.