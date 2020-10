Sénégal: Mbour - Alioune Ndoye «active» l'immersion de 10 000 pots à poulpe

Alioune Ndoye, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a présidé hier, à mbour, une cérémonie d'immersion de 10 000 pots à poulpe dans le cadre de la régénération de la ressource et du projet Dekal geej.

Il a aussi procédé à une remise de 50 moteurs hors-bords. le ministre a fait le point sur la collaboration avec des partenaires comme l'Union européenne et l'Usaid dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche visant à aller vers une pêche durable.

Sur l'importance de la pêche, les débarquements dans la zone sont chiffrés en 2019 à 138 000 tonnes, le tiers de la production nationale pour une valeur de 53 milliards de francs.

Sur les mises à terre du poulpe, les statistiques donnent une nette progression allant de 2016 pour une valeur de 5 milliards de francs pour atteindre 10 milliards de francs en 2019 avec une production de 4168 tonnes.

Le ministre Alioune Ndoye a salué le concours des autorités administratives locales dans la mise en œuvre des stratégies et mécanismes ayant abouti à ces résultats enregistrés à partir de la cogestion avec les acteurs.

La restauration des habits marins participe aussi à la régénération de la ressource. Selon le ministre des Pêches et de l'économie maritime, les résultats enregistrés sont le fruit des nouvelles approches d'aménagement et d'exploitation des pêcheries en plus de l'instauration d'une gouvernance locale.

A l'en croire, l'engagement des acteurs est à prendre en compte. Selon Aliou Ndoye, la pêche occupe une place importante dans la sécurité alimentaire, dans la relance de l'économie initiée par le gouvernement.

Par conséquent, il a invité les acteurs à des comportements responsables et à une implication de tous pour inverser les tendances négatives préjudiciables au secteur. Sur la sécurité en mer, le ministre a fait part de la géolocalisation sur les essais et tests entrepris.

A l'en croire, des efforts sont aussi faits en direction de la modernisation des embarcations et parc automobile des camions frigos.

Irène Mingasson, la représentante de l'Union européenne, a magnifié le processus de fabrication des pots à poulpe expressive d'une chaîne de valeur passant par leur transport et jusqu'à l'immersion.

Selon John Anderson, le projet Dekal geej mis en œuvre avec le concours de l'Usaid a posé les jalons de trouver des données fiables, de bonnes informations, de la certification du poulpe, d'un plan de gestion du poulpe, de l'intégration de la gestion du poulpe dans la vie des comités locaux de gestion de la pêche artisanale et d'une appropriation de la gestion des pots à poulpe avec l'appui de l'Usaid.

Le maire de Mbour Fallou Sylla et le président du Conseil départemental Saliou Samb ainsi que le directeur des constructions navales ont loué l'apport de la pêche dans la ville et le département. Ndiiaga Cissé, le coordinateur des Clpa et Adama Sall, le président du quai de Mbour, ont invité d'une part à la prise en compte de l'importance de l'immersion des pots à poulpe et d'autre part à la réhabilitation des quais de Mbour et de Joal-Fadiouth construits depuis des décennies et sous menace de vétusté.