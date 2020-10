Sénégal: Terme sud - Abdou Karim Fofana accusé de manœuvrer pour... «zéro bidonville»

Le front multi-luttes «Doyna», avec ses 20 organisations sous-signataires, invite ses membres et les Sénégalais à refuser la politique d'invisibilisation, de musellement et de criminalisation de ses membres et de leurs luttes.

C'était lors d'un rassemblement qu'il a organisé, le samedi 10 octobre à 15 heures à la Place de la Nation, ex-Obélisque. Lors de la procession, Guy Marius Sagna a accusé abdou Karim Fofana de manœuvrer pour un programme «Zéro bidonville» sur les terres de Terme Sud.

La plateforme «Doyna», a organisé, le samedi 10 octobre 2020, un rassemblement contre les «spoliations foncières, déguerpissements, emprisonnement de paysans» ; les «arriérés de salaire, licenciements arbitraires, droits des travailleurs bafoués» ; l'«accaparement forages ruraux».

La manifestation concernait aussi la situation des «bacheliers non orientés, étudiants sacrifiés... » ; l'«absence d'infrastructures». Elle visait également à dénoncer «les violences des Forces de défense et de sécurité» ; «une justice ligotée, l'acharnement sur le juge Téliko» et «les coupures et la cherté de l'eau».

Lors de la rencontre, qui a été transformée, vers la fin, en une marche (rapide, vu la mobilisation) de la Place de la Nation au rond-point de la RTS, Guy Marius Sagna a accusé le ministre de l'Urbanisation, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, de manœuvrer pour un programme de «Zéro bidonville» à Terme Sud. Si l'on en croit Guy Marius Sagna, l'Etat n'a pas dit toute la vérité sur l'affaire du titre foncier n°1143/NGA, sis à Terme Sud.

Selon le leader de «Frapp/France dégage», l'autorité a prévu de construire 3200 appartements à vendre sur cet espace situé à Ouakam, considéré comme bidonville, dit-il, qu'il faut éradiquer.

«Depuis le début de la situation de Terme Sud, le ministre Abdou Karim Fofana ne s'est pas prononcé là-dessus et pourtant son ministère a parlé de ces terres.

Il sait combien vous êtes, combien de familles existent au Terme Sud et dans chaque familles combien d'- hommes et de femmes y vivent sur ses documents. Pourquoi l'importance de ses documents ?

Parce que ses documents s'appellent programme «Zéro bidonville» et ces documents appartiennent au ministère de l'Urbanisme de Abdou Karim Fofana.

Dans ces documents du programme «Zero bidonville», il y a des phases. La première phase concerne les quartiers de Terme Nord, de Terme Sud à Ouakam et de Taïba à Grand Dakar.

Dans ces documents, il nous dit que l'objectif est de bâtir dans ses 3 quartiers des immeubles R+4 au moins. Ils disent dans ses documents que le gouvernement du Sénégal veut construire 3200 appartements à commercialiser à Terme Sud.

Et c'est pour ça que depuis le début de la situation, vous n'aviez pas entendu le président Macky Sall vous parler de leur vrai intention au Terme Sud, ni le ministre Abdou Karim Fofana encore moins Sidiki Kaba».

S'adressant aux anciens militaires déguerpis, il dira : «le gouvernement pense que vous les 79 familles de Terme Sud vous vivez dans des bidonvilles, alors que leur objectif est «Zéro bidonville».

Leur objectif est de vous chasser de Terme Sud pour y construire des appartements à commercialiser. La taille des appartements, 50 m², 75 m², 100 m², 120 m² et c'est ça la vérité. Souvenez-vous, il y a des jours de cela, on vous avait dit que c'est l'Armée qui se cache dernière Comico.

Le Chef d'Etat-major des Armées a dit que c'est la Comico qui l'intéresse, alors que Comico ne possède que 3 hectares.

Alors pourquoi chasserait-il une population qui procède 13 hectares ? En réalité, le projet, c'est un projet de «Zéro bidonville», il essaye de bâtir des appartements sur le sang et la sueur des familles de Terme Sud.

Et ça c'est injuste ; donc nous disons «Doyna». Il faut qu'Abdou Karim Fofana, qui est devenu subitement muet, nous donne des explications. Donc c'est à cause de ces 3200 appartements à commercialiser qu'on a chassé 79 familles comme des malpropres. C'est vraiment honteux.»

POUR UNE «JUSTICE INDEPENDANTE ET NON LIGOTEE» ET CONTRE LES VIOLENCES POLICIERES

L'activiste Guy Marius Sagna, sous la bannière de Doyna, a réitéré son soutien au président de l'Union des Magistrat du Sénégal (UMS), Souleymane Téliko, après sa convocation devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Il en a fait de même pour le juge Ngor Diop, dans la bataille judiciaire engagée contre l'affectation de ce magistrat du Tribunal d'instance de Podor dont il était le président. Il a exigé une «justice indépendante et non ligotée».

Guy Marius Sagna a aussi profité de la marche pour rendre hommage aux journalistes qui, selon lui, rendent «audibles et visibles toute leurs revendications» et dénoncer les violences policières exercées sur le peuple sénégalais. Pour lui, «les citoyens sénégalais ne payent pas l'impôt pour être assassiné, ni pour se faire bastonner» et que «les violences policières, ça suffit».