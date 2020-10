Cameroun: Savon cosmétique bio - Les ventes explosent

Ce produit de différentes couleurs fait à base de matières locales est disponible dans les instituts de beauté, pharmacies et supermarchés. L'on peut aussi le commander en ligne.

S'il est un produit cosmétique qui se vend bien ces derniers temps, c'est bien le savon bio Made in Cameroon. Plusieurs entrepreneurs se sont lancés dans la fabrication de ce savon exfoliant revisité qui vient concurrencer le savon noir importé du Maghreb. L'une des promotrices de ce produit local, Marilyne Tchofo, propriétaire de l'entreprise Enjoy Nature assure s'être formée dans la fabrication artisanale de ce type de produit, notamment ce savon dit bio. D'après elle, il est fabriqué à base d'ingrédients du terroir (beurre de karité, huile de palmiste, miel, curcuma, moringa ou café). Les points de commercialisation du produit se multiplient. On le trouve autant dans les rayons de supermarchés que dans les instituts de beauté.

Mais il faut dire que le gros des ventes s'effectue en ligne via son site Internet, les réseaux sociaux et sur commande. Ainsi, Marilyne Tchofo indique vendre une cinquantaine de savons par mois à raison de 3000 F l'unité pour le savon noir (200 grammes) et 1000 F pour le savon solide (80 grammes). Ce produit est prisé par de nombreuses dames pour ses vertus, en plus il s'utilise pour tous types de peaux. Selon Caroline Nguepnang, une consommatrice de ces produits, le savon bio adoucit et clarifie la peau sans la dénaturer. « Depuis que je l'utilise, je peux constater qu'il révèle l'éclat de l'épiderme, élimine les tâches et lutte contre le vieillissement cutané », se réjouit-elle.

Alain Patrice Ngaleu, autre promoteur de ces produits dit avoir installé son usine, la société panafricaine de savonnerie à Limbe. Son objectif, est de relever le potentiel des Africains à travers la fabrication du savon noir, brun, de ménage et anti moustique. Concernant la commercialisation des deux premiers, elle se fait dans les boutiques du Made in Cameroon, ainsi qu'aux foires et expositions dans des grammages de 400 grammes pour le solide et 100 pour le mou. Les prix varient également entre 1000 F et 3000 F.

« Nous travaillons aussi avec des distributeurs dans certaines régions », explique-t-il. Les matières locales utilisées sont les acides gras, gousses de cacao, huiles essentielles d'ananas et de citronnelle, entre autres. Catherine Assiga, autre jeune promotrice, s'est également mise à la fabrication du fameux savon. Elle parle des mêmes propriétés concernant ses vertus et surtout des ventes qui explosent. Elle indique recevoir une vingtaine de commandes par semaine. « Je vends à domicile, dans les bureaux et en ligne. Je fais aussi des livraisons à travers tout le territoire national », ajoute-t-elle.