Cameroun: Aménagement de l'entrée Est de Douala - Il y a urgence

Des recommandations dans ce sens arrêtées jeudi dernier au terme d'une réunion entre le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi et le directeur technique de Magil.

Rendre la circulation le plus fluide possible à l'entrée Est de Douala d'ici le mois de novembre. Telle est la recommandation faite par le ministre des Travaux Publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi aux responsables de l'entreprise Magil, le 8 octobre dernier. C'est au cours d'une séance de travail que le Mintp a ordonné d'intensifier la mobilisation sur ledit boulevard d'ici à novembre-décembre 2020. « Dès aujourd'hui, (le 8 octobre 2020 Ndlr) nous allons discuter avec Razel sur le chronogramme des travaux. Et demain vendredi 9 octobre Ndlr), nous débutons avec l'élargissement du carrefour Ari à titre provisoire », affirme Vincent Baraton, directeur technique de Magil.

Les travaux d'élargissement des routes alternatives à l'entrée Est de Douala ont débuté l'an dernier. Le contrat commercial a certes été signé, mais des discussions sur des aspects techniques persistent entre le gouvernement et l'entreprise Magil. Dès lors, l'accélération de ces travaux d'aménagement du boulevard urbain vient se greffer aux chantiers prioritaires du CHAN 2021, toujours réalisés par Magil. « On avait adressé des correspondances à divers ministères dans lesquelles on précisait qu'il fallait mobiliser certaines ressources afin de livrer les chantiers avant le CHAN.

Aujourd'hui, on n'a toujours pas finalisé le contrat financier qui date de 2019 », précise Vincent Baraton. La seule alternative qui se présente à Magil, c'est de sous-traiter les travaux d'aménagement de l'entrée Est de Douala. « Nous allons travailler en partenariat avec l'entreprise Razel pour assurer la connexion et l'interface entre le projet principal et les travaux d'urgence qui sont à mettre en place », rassure le directeur technique de Magil. Les travaux ont démarré le weekend dernier au carrefour Ari, et s'effectuent dans la nuit afin de ne pas perturber le trafic.