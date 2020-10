Sénégal: Adama Gaye sur le «troisième» mandat - «Ce n'est pas impossible, mais ce serait immoral»

Il ne faut pas écarter la possibilité pour le chef de l'Etat, Macky Sall, de chercher un troisième mandat, dans la mesure où c'est un «homme qui est tellement revenu sur ses décisions» au point qu'on ne sait plus à quel saint se vouer.

C'est du moins la conviction du journaliste consultant, Adama Gaye, qui, lors de l'émission "Grand jury" de la radio Rfm du dimanche 11 octobre, pense que cette question n'est pas de l'ordre juridique ou légal, et que si Macky Sall le faisait, «ce serait immoral».

Connu pour son discours acerbe contre le régime du président Macky Sall, le journaliste consultant, en «exil» en Egypte depuis sa libération de prison, n'a pas dérogé à la règle.

Invité à l'émission "Grand jury" du dimanche 11 octobre, Adama Gaye s'en est littéralement pris au pouvoir en place, plus précisément au chef de l'Etat.

En effet, invité à donner son avis sur une éventuelle recherche de troisième mandat par le président Sall, Adama Gaye n'a pas écarté ladite idée.

Pour lui, «ce n'est pas impossible», dans la mesure où le chef de l'Etat avait promis de réduire son mandat, avant de revenir sur sa décision.

Il rappelle aussi qu'il avait déclaré qu'il ne demanderait pas un autre mandat après le deuxième en cours, mais qu'il a «imposé le silence dans ses rangs». Ce qui lui fera dire que «c'est un homme qui est tellement revenu sur ses décisions qu'on ne sait plus à quel saint se vouer».

Toutefois, donnant son avis sur une telle éventualité, il fera comprendre que cela n'est plus du ressort de la loi ou de la Constitution. Il reste convaincu que «la réponse n'est pas légale ou juridique, c'est une question de moralité».

Cela, tout en rappelant que «Senghor avait dit, quand il quittait le pouvoir, il faut savoir quitter la table sans se retourner. Quand on est à table, en train de manger, à un moment donné, il faut enlever sa main. Si on ne le fait, on enlève votre main.

On vous force à cesser de manger, surtout quand vous êtes avec d'autres qui veulent manger comme vous et qui veulent jouer un rôle dans la marche du pays». Donc, il est clair que pour lui, «c'est une question de moralité» et que si Macky Sall s'entêtait à chercher un 3ème mandat, «ce serait immoral».

A noter, par ailleurs, que le journaliste-consultant, en Egypte où il se considère en «exil forcé» après sa libération sous condition de prison, a promis de revenir au pays incessamment, non sans exiger que le chef de l'Etat arrête de faire emprisonner illégalement d'innocents citoyens avant de les libérer sous condition.