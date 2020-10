Ile Maurice: Cour des faillites - Mordaunt devra verser Rs 100 millions à la firme GIBB

La compagnie Mordaunt Estates Ltd devra payer Rs 100 millions.à la firme GIBB Mauritius Ltd au plus tard le 31 octobre. Cette somme représente des dettes impayées par la société pour des travaux effectués.

Dans un jugement rendu le 2 octobre, la juge Véronique Kwok a statué, qu'à défaut du paiement de la dette, la firme GIBB pourra réclamer une mise en liquidation judiciaire de Mordaunt Estates.

Pour rappel, le 17 septembre 2019, la firme GIBB avait sollicité une demande statutaire en date du 12 juin 2019 à la compagnie en question pour réclamer cette somme de Rs 100 millions.

Mordaunt Estates, de son côté, avait déposé une motion en date du 27 septembre 2019 en cour des faillites, réclamant le rejet de la demande. Dans son affidavit, Kreshnaduth Mussai, directeur de Mordaunt Estates, nie devoir cette somme car aucun des travaux formulés n'aurait été effectué. Me Joy Beeharry, avocat de la firme GIBB, assisté de Me Nutanesvara Ramasawmy, avoué, ont démontré à la Cour que selon le Deed of Company Arrangement (DOCA), cette compagnie a payé à GIBB, un montant de 400 000 GBP (Rs 20,8 millions) en décembre 2011, laissant un solde de Rs 99 267 316.

Cela, a précisé Me Beeharry, a été confirmé par un affidavit juré par le directeur de la compagnie. Ce qui constitue donc un aveu extrajudiciaire du directeur de Mordaunt Estates. Dans le jugement rendu, il est indiqué que le 28 juin 2019, le directeur de GIBB avait déjà demandé à la cour la mise en faillite de Mordaunt Estates et la nomination d'un liquidateur.

Pour information, en mai 2008, la compagnie avait déjà loué les services de la firme GIBB comme consultant dans un projet RES du nom de Villas Emerald.

La juge a donc rejeté la demande de Mordaunt Estates et lui a ordonné de régler ses dettes à la firme GIBB.