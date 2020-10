Algérie: L'implication des micro-entreprises dans le recyclage et la valorisation de déchets, une nécessité

Oran — La ministre de l'Environnement, Nassira Benharrats, a insisté dimanche à Oran sur l'implication davantage de micro-entreprises et de porteurs de projets versés dans le secteur de l'environnement dans les opérations de recyclage et de valorisation des déchets.

En inspectant des projets relevant de son secteur dans la wilaya, la ministre a souligné que "les jeunes algériens ont prouvé leurs compétences et leurs hautes performances dans divers domaines et il est nécessaire de s'appuyer sur eux dans le domaine environnemental", déclarant qu"'il faut leur donner l'occasion pour accéder au monde du recyclage et de la valorisation des déchets."

Au centre d'enfouissement technique de Hassi Bounif, la ministre a mis en service une troisième tranchée qui vient suppléer les deux premiers centres saturés. A cette occasion, la ministre a estimé important de créer un tissu de micro-entreprises sur avec des idées innovantes pour s'occuper du tri sélectif des déchets, de leur transport aux CET et de faciliter à ces derniers l"accès pour valoriser les déchets et gagner par conséquent du temps."

Selon les explications fournies à la ministre sur place, cette nouvelle tranchée aura une capacité quotidienne de 2 millions de mètres cubes de déchets pour une durée d'exploitation de six ans.

Selon la directrice du centre de gestion des centres d'enfouissement technique de déchets d'Oran, Dalila Chellal, 22 décharges sauvages ont été éliminés dans la wilaya durant ces dernières années, ce qui a permis la récupération de 64 hectares de foncier utilisés dans des projets d'utilité publique.

Lors de son inspection du chantier du projet d'aménagement de la décharge d'El Kerma, dont la première partie relative à l'élimination complète de la pollution est achevée, la ministre a instruit la direction de l'environnement et les responsables locaux d'effectuer une étude sur l'éradication de toutes les sources de pollution afin de procéder aux travaux de la seconde partie liée à la transformation de leurs lieux en jardins, espaces verts et aires de jeux.

Mme Benharrats a procédé à l'inauguration de la Maison de l'environnement de la wilaya d'Oran, où une session de formation a été lancée au profit des journalistes et correspondants de presse spécialisés dans le domaine de l'environnement des wilayas d'Oran et de Tlemcen, dans le but d'acquérir des compétences et des informations approfondies sur la protection de l'environnement, les énergies renouvelables et le développement durable, leur permettant ainsi de contribuer à la consécration d'une culture environnementale par la sensibilisation sur la protection de l'environnement.

Sur place, la ministre a également assisté à la signature des accords entre l'Institut national de formation environnementale et plusieurs associations locales pour former leurs membres, avant de rendre hommage, à titre posthume, à Meriem Kaid Hireche, enseignante à l'université d'Oran activant dans le domaine de l'environnement, décédée il y a quelques semaines.

Lors de sa visite au centre d'enfouissement technique de hai Medina Jdida, la ministre a reçu des explications sur les opérations de tri sélectif des déchets et de collecte et de recyclage des bouteilles en plastique.

Les responsables du projet ont fait savoir que plus de 10 tonnes de matière plastique ont été collectées et que 600.000 bouteilles en plastique ont été utilisées pour fabriquer 400 masques de protection à visière au profit du personnel de la santé, outre plus de 15.000 masques de protection ordinaires.

Mme Benharrats a salué cette opération, soulignant qu'il faut continuer dans cette voie et réfléchir aux nouveaux usages de produits recyclés.

La ministre a aussi visité le projet d'une ferme pilote environnementale à hai El Menzeh (ex Canastel), à l'est d'Oran, relevant de l'association "Le petit écologique" pour sensibiliser les enfants à l'importance de l'environnement et à sa préservation, ainsi que le siège de l'association environnementale "Barbarous" où a été donné le coup d'envoi d'un premier voilier écologique pour un travail de recherche en haute mer.