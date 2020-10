Seychelles: La plupart des compagnies aériennes devraient reprendre leurs opérations aux Seychelles d'ici décembre.

La plupart des compagnies aériennes qui opéraient des vols vers les Seychelles avant la pandémie de COVID-19 devraient retourner dans le pays d'ici décembre, si la situation mondiale continue sur sa trajectoire positive, a déclaré un haut responsable.

La directrice générale du Seychelles Tourism Board (STB), Sherin Francis, a déclaré jeudi à la SNA que "les compagnies aériennes jouent un rôle clé dans la relance de notre industrie du tourisme".

Les Seychelles ont fermé leur aéroport aux vols commerciaux internationaux fin mars en raison de l'épidémie. Depuis que la nation insulaire a rouvert ses frontières aux vols commerciaux de passagers le 1er août, trois compagnies aériennes internationales - Emirates, Ethiopian Airlines et Edelweiss - desservent les Seychelles.

British Airways devrait atterrir dans la nation des 115 îles de l'océan Indien occidental le 10 octobre et Kenya Airways à la mi-octobre.

"Dans la région, nous avons Air Austral pour novembre et nous espérons qu'Air Seychelles commencera également certains de ses vols d'ici là, tout devrait bien se passer. La plupart des autres compagnies aériennes se positionnent pour décembre et cela inclut Air France, Condor, Turkish Airlines et provisoirement le Qatar », a déclaré Mme. Francis.

Elle a ajouté qu'elle et son équipe travaillaient en étroite collaboration avec les compagnies aériennes qui ont manifesté leur intérêt pour l'exploitation de vols vers les Seychelles et s'associent aux efforts de marketing pour s'assurer que les avions sont remplis autant que possible.

Mme. Francis a souligné que "Edelweiss a commencé sur une bonne note car les deux vols qu'il a effectués jusqu'à présent avaient un très bon facteur de charge, en particulier celui qui a atterri dimanche dernier."

"Pour le moment, British Airways a également une charge satisfaisante pour le premier vol. Il est important que nous puissions continuer sur cette lancée", a-t-elle déclaré.

Dans un récent entretien avec la presse, le ministre du Tourisme, Didier Dogley, a déclaré que "bientôt, nous aurons deux compagnies aériennes avec des vols directs depuis l'Europe et c'est un développement important car les vols directs signifient que les touristes ne passent pas par les hubs et cela réduit la possibilité pour une personne d'être infectée pendant son voyage. "

Les vols directs vers l'Europe signifient également que les visiteurs des principaux marchés européens des Seychelles - l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Autriche - auront des liens directs avec la nation insulaire.

Afin d'encourager davantage d'échanges touristiques avec les pays de la région, STB s'emploie à créer un couloir de voyage régional sûr. STB communique actuellement avec les autorités mauriciennes et une équipe réunionnaise pour développer ce couloir de voyage.

« Nous voulons examiner la possibilité d'un tourisme régional à travers les îles Vanille. Nous regardons actuellement Maurice et la Réunion. Maurice n'est pas un marché traditionnel pour nous, mais actuellement, les choses sont différentes. Maintenant que Maurice commence à rouvrir ses frontières, il n'y a pas beaucoup d'option quant à l'endroit où les gens peuvent partir en vacances. Nous savons que beaucoup de Mauriciens se rendent à Rodrigues pour des vacances en ce moment et nous voulons que les Seychelles deviennent la prochaine option ", a déclaré Mme. Francis.

Elle a ajouté que STB aura également besoin de l'engagement ferme des deux compagnies aériennes - Air Austral et Air Seychelles - qui desserviront l'île de la Réunion et Maurice.